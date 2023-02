PSG-Bayern vanavond: Messi en Verratti zijn fit, Mbappé haalt mogelijk toch nog CL-clash

clock 07:10

vooraf, 07 uur 10. Galtier recupereert Messi en Verratti. PSG begint er vanavond aan met 2 nederlagen op een rij op zak: vorige week in de beker tegen Marseille, afgelopen weekend tegen Monaco. In het prinsdom ontbraken de licht geblesseerden Messi en Verratti, maar die zijn vanavond wel inzetbaar voor coach Christophe Galtier. En dan is er ook Mbappé, normaal 3 weken out, maar sneller dan verwacht weer op training, die misschien als geheim wapen kan dienen. Het gaat dus niet zo goed met PSG, Galtier wuift de druk weg: "Bijna al mijn spelers zijn grote afspraken gewoon. Bayern is een kwaliteitsvolle tegenstander, maar mijn spelers kunnen hun spelniveau opkrikken." .