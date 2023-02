Müller en Mbappé op de bank, PSG met 16-jarige middenvelder tegen Bayern

clock 20:15 vooraf, 20 uur 15. Bayern 18 op 18, PSG 14 op 18. Het is al 3 maanden geleden dat we nog Champions League voetbal gezien hebben. Even opfrissen dus. Bayern München is door de groepsfase gestormd. Inter (0-2 en 2-0), Barcelona (2-0 en 0-3) en Viktoria Pilsen (5-0 en 2-4) kregen er allemaal van langs. Ook PSG verloor niet in de poules. Het speelde wel 2 keer 1-1 tegen Benfica. Juventus (2-1 en 1-2) en Maccabi Haifa (1-3 en 7-1) gingen allebei 2 keer voor de bijl. . Bayern 18 op 18, PSG 14 op 18 Het is al 3 maanden geleden dat we nog Champions League voetbal gezien hebben. Even opfrissen dus.

clock 20:04 vooraf, 20 uur 04. Joao Cancelo maakt vanavond zijn debuut voor Bayern in de Champions League. De Duitsers lenen de Portugese winger een half seizoen van Manchester City.

clock 19:51 vooraf, 19 uur 51. Müller op de bank. In de basisopstelling van Bayern is er vanavond geen plaats voor de ervaring van Thomas Müller. De 33-jarige hangende spits begint op de bank in Parijs. Vorig weekend had Müller - als kapitein - nochtans gescoord in de Bundesliga tegen Bochum. Ook Serge Gnabry staat niet in de ploeg. Joshua Kimmich krijgt de voorkeur. Staan wel in de ploeg van Bayern: Sommer, Cancelo, De Ligt, Upamecano, Pavard, Goretzka, Kimmich, Coman, Sané, Musiala en Choupo-Moting.

clock 19:48 vooraf, 19 uur 48. Warren Zaïre-Emery staat in de basis bij PSG. Volgende maand wordt hij 17.

clock 19:45 vooraf, 19 uur 45. Mbappé begint op de bank, Messi en Neymar in de ploeg. Zoals de coach van PSG vooraf had aangekondigd begint zijn sterspeler Kylian Mbappé op de bank. "Maar niet om er te blijven zitten", geeft Christophe Galtier aan. Staan wel in de basis: Donnarumma, Marquinhos, Ramos, Nuno Mendes, Hakimi, Verratti, Danilo, Soler, Zaïre-Emery, Messi en Neymar. Zaïre-Emery is vanavond de surprise van de chef. Vorig weekend scoorde de 16-jarige middenvelder het enige doelpunt tegen Monaco (3-1), vanavond staat hij een eerste keer in de basis.

clock 16:27 vooraf, 16 uur 27. Messi en Mbappé zitten in de kern voor de CL-kraker tegen Bayern München. Messi en Mbappé zitten in de kern voor de CL-kraker tegen Bayern München

clock 12:53 vooraf, 12 uur 53. Champions League Het geduld van PSG raakt stilaan op: wil de beste Neymar dan nu opstaan?

clock 07:10 vooraf, 07 uur 10. Galtier recupereert Messi en Verratti. PSG begint er vanavond aan met 2 nederlagen op een rij op zak: vorige week in de beker tegen Marseille, afgelopen weekend tegen Monaco. In het prinsdom ontbraken de licht geblesseerden Messi en Verratti, maar die zijn vanavond wel inzetbaar voor coach Christophe Galtier. En dan is er ook Mbappé, normaal 3 weken out, maar sneller dan verwacht weer op training, die misschien als geheim wapen kan dienen. Het gaat dus niet zo goed met PSG, Galtier wuift de druk weg: "Bijna al mijn spelers zijn grote afspraken gewoon. Bayern is een kwaliteitsvolle tegenstander, maar mijn spelers kunnen hun spelniveau opkrikken."



En dan is er ook Mbappé, normaal 3 weken out, maar sneller dan verwacht weer op training, die misschien als geheim wapen kan dienen.



Het gaat dus niet zo goed met PSG, Galtier wuift de druk weg: "Bijna al mijn spelers zijn grote afspraken gewoon. Bayern is een kwaliteitsvolle tegenstander, maar mijn spelers kunnen hun spelniveau opkrikken."

clock 07:07 vooraf, 07 uur 07. Ik voel me fysiek en mentaal heel goed, al waren onze laatste prestaties niet erg goed. Bayern is een heel grote club met heel grote spelers, maar wij hebben ook een goede ploeg. Neymar. Ik voel me fysiek en mentaal heel goed, al waren onze laatste prestaties niet erg goed. Bayern is een heel grote club met heel grote spelers, maar wij hebben ook een goede ploeg. Neymar

clock 14-02-2023. clock 11:59 vooraf, 11 uur 59. Kylian Mbappé traint plots weer mee met groep. Kylian Mbappé revalideert blijkbaar even snel als hij sprint. Het leek een zekerheid dat het Franse fenomeen de heenmatch tegen Bayern zou missen na een dijbeenblessure op 2 februari tegen Montpellier. Volgens de officiële communicatie zou Mbappé drie weken aan de kant staan. Alleen: hij trainde gisteren verrassend al opnieuw mee met de groep. Goed mogelijk dat de vedette dus morgen in actie komt. Of is het een rookgordijn?

clock Opstelling Paris Saint-Germain. Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery, Marco Verratti, Danilo Pereira, Carlos Soler, Neymar, Lionel Messi Opstelling Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery, Marco Verratti, Danilo Pereira, Carlos Soler, Neymar, Lionel Messi

clock Opstelling FC Bayern München. Yann Sommer, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt, João Cancelo, Leroy Sané, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Kingsley Coman, Eric Maxim Choupo-Moting Opstelling FC Bayern München Yann Sommer, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt, João Cancelo, Leroy Sané, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Kingsley Coman, Eric Maxim Choupo-Moting