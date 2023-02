Mbappé revalideert in sneltempo en haalt mogelijk toch clash tegen Bayern München

clock 11:59

vooraf, 11 uur 59. Kylian Mbappé traint plots weer mee met groep. Kylian Mbappé revalideert blijkbaar even snel als hij sprint. Het leek een zekerheid dat het Franse fenomeen de heenmatch tegen Bayern zou missen na een dijbeenblessure op 2 februari tegen Montpellier. Volgens de officiële communicatie zou Mbappé drie weken aan de kant staan. Alleen: hij trainde gisteren verrassend al opnieuw mee met de groep. Goed mogelijk dat de vedette dus morgen in actie komt. Of is het een rookgordijn? .