LIVE: The champiooooons! PSG kijkt Bayern in de ogen met een 16-jarige middenvelder

1 wereldkampioen tegen 3 vicewereldkampioenen. 4 spelers op het terrein kennen mekaar nog van het WK. Messi (PSG) won de Wereldbeker met Argentinië. Pavard, Coman en Upamecano (Bayern) moesten tevreden zijn met de tweede plaats in Qatar.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

minuut stilte. Het is muisstil in het Parc des Princes. De spelers en de toeschouwers staan 1 minuut stil bij de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

These are the champiooooons! Eindelijk! Na 3 maanden weerklinkt de Champions League-hymne weer.

clock 20:55 PSG-kenner Sirik Geffray met een woordje uitleg over Warren Zaïre-Emery:. vooraf, 20 uur 55. PSG-kenner Sirik Geffray met een woordje uitleg over Warren Zaïre-Emery:

Bayern mist toptrio. Zoek vanavond bij Bayern niet naar doelman Manuel Neuer (onderbeen), verdediger Lucas Hernandez (kruisband) of aanvaller Sadio Mané (kuitbeen). Zij liggen in de lappenmand.

We willen met een klassieke spits (Choupo-Moting) beginnen en daarachter absoluut Jamal (Musiala). Bayern-coach Nagelsmann legt uit waarom hij Müller op de bank zet.

laatste confrontatie: PSG schakelt Bayern uit. Twee jaar geleden stond Bayern en PSG voor het laatst tegenover mekaar in de Champions League. In de kwartfinales werd het 1-0 voor de Duitsers. Choupo-Moting maakte het doelpunt. Toch stootte Bayern niet door, omdat PSG met 3-2 had gewonnen in München. Mbappé scoorde twee keer. In de halve finales verloor PSG twee keer van Manchester City: 1-2 en 2-0.

Franse tegen Duitse leider. In de eigen competities gaat alles naar wens voor PSG en Bayern. De twee teams staan allebei aan de leiding in eigen land. Al laat PSG de laatste weken wel wat steken vallen. Vorig weekend verloor de Franse grootmacht met 3-1 in Monaco.

Bayern 18 op 18, PSG 14 op 18. Het is al 3 maanden geleden dat we nog Champions League voetbal gezien hebben. Even opfrissen dus. Bayern München is door de groepsfase gestormd. Inter (0-2 en 2-0), Barcelona (2-0 en 0-3) en Viktoria Pilsen (5-0 en 2-4) kregen er allemaal van langs. Ook PSG verloor niet in de poules. Het speelde wel 2 keer 1-1 tegen Benfica. Juventus (2-1 en 1-2) en Maccabi Haifa (1-3 en 7-1) gingen allebei 2 keer voor de bijl.

clock 20:04 vooraf, 20 uur 04. Joao Cancelo maakt vanavond zijn debuut voor Bayern in de Champions League. De Duitsers lenen de Portugese winger een half seizoen van Manchester City.

Müller op de bank. In de basisopstelling van Bayern is er vanavond geen plaats voor de ervaring van Thomas Müller. De 33-jarige hangende spits begint op de bank in Parijs. Vorig weekend had Müller - als kapitein - nochtans gescoord in de Bundesliga tegen Bochum. Ook Serge Gnabry staat niet in de ploeg. Joshua Kimmich krijgt de voorkeur. Staan wel in de ploeg van Bayern: Sommer, Cancelo, De Ligt, Upamecano, Pavard, Goretzka, Kimmich, Coman, Sané, Musiala en Choupo-Moting.

clock 19:48 vooraf, 19 uur 48. Warren Zaïre-Emery staat in de basis bij PSG. Volgende maand wordt hij 17.

Mbappé begint op de bank, Messi en Neymar in de ploeg. Zoals de coach van PSG vooraf had aangekondigd begint zijn sterspeler Kylian Mbappé op de bank. "Maar niet om er te blijven zitten", geeft Christophe Galtier aan. Staan wel in de basis: Donnarumma, Marquinhos, Ramos, Nuno Mendes, Hakimi, Verratti, Danilo, Soler, Zaïre-Emery, Messi en Neymar. Zaïre-Emery is vanavond de surprise van de chef. Vorig weekend scoorde de 16-jarige middenvelder het enige doelpunt tegen Monaco (3-1), vanavond staat hij een eerste keer in de basis.

