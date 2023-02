LIVE: Bayern München is baas, maar niet aartsgevaarlijk bij PSG

Fase per fase

Fase per fase

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 22:05 tweede helft, 22 uur 05. Davies valt in, Mbappé nog niet. De spelers komen het terrein op voor de tweede helft. Mbappé voorlopig nog niet, Kimpembe wel. Hij neemt de plaats van Hakimi in. Bij Bayern komt de snelle Davies in de ploeg voor Cancelo. . Davies valt in, Mbappé nog niet De spelers komen het terrein op voor de tweede helft. Mbappé voorlopig nog niet, Kimpembe wel. Hij neemt de plaats van Hakimi in.

Bij Bayern komt de snelle Davies in de ploeg voor Cancelo.

clock 22:05 rust, 22 uur 05. Vervanging bij FC Bayern München, Alphonso Davies erin, João Cancelo eruit wissel substitution out João Cancelo substitution in Alphonso Davies

clock 22:08 rust, 22 uur 08. Pavard geeft Mendes een duwtje. De Fransman van Bayern flirt met een tweede gele kaart. . Pavard geeft Mendes een duwtje. De Fransman van Bayern flirt met een tweede gele kaart.

clock 22:00 rust, 22 uur . rust: 0-0. PSG - Bayern is een topaffiche, maar de spelers moeten het vuur nog aan lont steken. Vooral die van PSG dan. Zij krijgen voorlopig nauwelijks een kans bij mekaar gevoetbald. Messi was het gevaarlijkst op een vrije trap, die hij in de Duitse muur schoot. Bayern knutselde heel wat meer kansen in mekaar. 10 om precies te zijn. Een keer moest PSG-doelman Donnarumma zich onderscheiden. Op een afstandsschot van Kimmich. . rust: 0-0 PSG - Bayern is een topaffiche, maar de spelers moeten het vuur nog aan lont steken.

Vooral die van PSG dan. Zij krijgen voorlopig nauwelijks een kans bij mekaar gevoetbald. Messi was het gevaarlijkst op een vrije trap, die hij in de Duitse muur schoot.

Bayern knutselde heel wat meer kansen in mekaar. 10 om precies te zijn.

Een keer moest PSG-doelman Donnarumma zich onderscheiden. Op een afstandsschot van Kimmich.

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Messi neer. Domme overtreding van De Ligt. De Nederlandse Bayern-verdediger legt Messi neer. De Argentijn knalt vervolgens de vrije trap in de muur. Einde van de eerste helft. . Messi neer Domme overtreding van De Ligt. De Nederlandse Bayern-verdediger legt Messi neer. De Argentijn knalt vervolgens de vrije trap in de muur.

Einde van de eerste helft.

clock 43' Donnarumma goed plat. De beste kans tot nu toe komt op naam van Kimmich te staan. De Duitse international jaagt de bal richting doel, Donnarumma legt zijn 1,96 meter horizontaal. . eerste helft, minuut 43. crucial save Donnarumma goed plat De beste kans tot nu toe komt op naam van Kimmich te staan. De Duitse international jaagt de bal richting doel, Donnarumma legt zijn 1,96 meter horizontaal.

clock 43' eerste helft, minuut 43. De 16-jarige middenvelder Zaïre-Emery laat zich een eerste keer zien bij PSG. Tegen Sané weegt hij nog te licht. . De 16-jarige middenvelder Zaïre-Emery laat zich een eerste keer zien bij PSG. Tegen Sané weegt hij nog te licht.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Ramos attent. Ramos moet nog eens een Duitse bal uit zijn doelgebied werken. De PSG-verdediger laat Goretzka niet koppen. . Ramos attent Ramos moet nog eens een Duitse bal uit zijn doelgebied werken. De PSG-verdediger laat Goretzka niet koppen.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Messi dribbelt. Daar is Messi met zijn typische versnelling aan de bal. Pavard is de pion te veel. . Messi dribbelt Daar is Messi met zijn typische versnelling aan de bal. Pavard is de pion te veel.

clock 36' eerste helft, minuut 36. 61% balbezit en 8 pogingen. Deze cijfers zeggen veel: Bayern heeft 61% balbezit. Daaruit puurde het 8 kansen, PSG zit aan 0 stuks. . 61% balbezit en 8 pogingen Deze cijfers zeggen veel: Bayern heeft 61% balbezit. Daaruit puurde het 8 kansen, PSG zit aan 0 stuks.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Choupo-Moting naast. Het is Bayern dat de kansen bij mekaar voetbalt. Coman vindt Choupo-Moting aan de tweede paal. Mendes verhindert hem om raak te koppen. . Choupo-Moting naast Het is Bayern dat de kansen bij mekaar voetbalt. Coman vindt Choupo-Moting aan de tweede paal. Mendes verhindert hem om raak te koppen.

clock 30' eerste helft, minuut 30.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Ramos op ervaring. De Duitse wonderboy Musiala komt een eerste keer in de 16 van PSG. Sergio Ramos kan hem net op tijd de bal ontfutselen. . Ramos op ervaring De Duitse wonderboy Musiala komt een eerste keer in de 16 van PSG. Sergio Ramos kan hem net op tijd de bal ontfutselen.

clock 26' eerste helft, minuut 26. nu wel geel voor Pavard. Neymar maakt opnieuw kennis met Pavard. De Franse verdediger tikt de PSG-ster langs achteren aan. Nu komt de gele kaart wel tevoorschijn. . nu wel geel voor Pavard Neymar maakt opnieuw kennis met Pavard. De Franse verdediger tikt de PSG-ster langs achteren aan. Nu komt de gele kaart wel tevoorschijn.

clock 26' Gele kaart voor Benjamin Pavard van FC Bayern München tijdens eerste helft, minuut 26 yellow card Benjamin Pavard FC Bayern München

clock 25' eerste helft, minuut 25.

clock 23' Donnarumma bokst weg. Halfweg de eerste helft moet een doelman een eerste keer in actie komen. PSG-keeper Donnarumma bokst weg. . eerste helft, minuut 23. crucial save Donnarumma bokst weg Halfweg de eerste helft moet een doelman een eerste keer in actie komen. PSG-keeper Donnarumma bokst weg.