Liverpool wil revanche nemen voor verloren Champions League-finale tegen Real Madrid

We praten over Real Madrid en dan moet je gewoon respect tonen. Ze zijn wereldklasse. Het wordt aartsmoeilijk, maar niets is onmogelijk.

vooraf, 15 uur 19. We praten over Real Madrid en dan moet je gewoon respect tonen. Ze zijn wereldklasse. Het wordt aartsmoeilijk, maar niets is onmogelijk. . Jürgen Klopp (coach Liverpool).

clock 15:16

vooraf, 15 uur 16. Nare herinneringen voor Liverpool. Sinds 2009 kon Liverpool niet meer winnen van Real Madrid. Meer nog: 5 van die laatste 6 ontmoetingen verloor het. De laatste was de finale van de Champions League vorig jaar in Parijs. "Ik had niet teruggekeken naar de finale tot afgelopen weekend. Nu weet ik waarom ik dat nog niet had gedaan: het was een marteling", vertelde Jürgen Klopp tijdens zijn persbabbel. Real won eind mei met het kleinste verschil. Dit jaar liggen de kaarten anders: bij de thuisploeg draait het vierkant in de Premier League. "Ik ben blij dat we nu tegen Real spelen en niet enkele weken geleden", merkt Klopp toch wat beterschap. "Al zullen we wel twee topwedstrijden moeten spelen." .