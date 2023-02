LIVE: Real Madrid op en over Liverpool, Militao en Benzema duwen Reds kopje onder

clock 67' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 67 door Karim Benzema van Real Madrid. 2, 5. goal Liverpool Real Madrid 67' 2 5

clock 66' tweede helft, minuut 66. Bajcetic wil ook eens trappen, en doet het met meer gevoel dan Rudiger. Het is ook verder naast, daar moeten we eerlijk in zijn.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Rudiger probeert ook. Rudiger vindt dat hij nog niet genoeg in het stuk is voorgekomen - en eigenlijk klopt dat wel. Dan maar aanleggen van héél ver. Dat hebben we hem al goed zien doen, vandaag zit het er niet in.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Liverpool, Diogo Jota erin, Darwin Núñez eruit wissel substitution out Darwin Núñez substitution in Diogo Jota

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Liverpool, Roberto Firmino erin, Cody Gakpo eruit wissel substitution out Cody Gakpo substitution in Roberto Firmino

clock 62' tweede helft, minuut 62. Het is met de moed der wanhoop dat Liverpool naar voren stormt. Nunez vergeet Gakpo te lanceren, aan de andere kant moet het allemaal iets minder. Real controleert.

clock 60' Onderbreking. De VAR kan even een dubbele check doen. Liverpool wil penalty voor een handsbal van Carvajal, de hand van Nunez ging dan weer even richting het gezicht van Militao. Beide zijn uiteindelijk niet serieus genoeg. tweede helft, minuut 60. interruption

clock 60' Gele kaart voor Vinícius Júnior van Real Madrid tijdens tweede helft, minuut 60 yellow card Vinícius Júnior Real Madrid

clock 55' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 55 door Karim Benzema van Real Madrid. 2, 4. goal Liverpool Real Madrid 67' 2 4

clock 55' tweede helft, minuut 55. De onvermijdelijke Benzema. Wie hadden we nog niet gehad? Jawel, Karim Benzema! Een zwak schot, op weg naar de achterlijn, gaat via het achterbeen van Gomez toch voorbij Alisson. Over en out voor Liverpool? Het zit niet mee, dat zeker.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Duwende Carvajal. Nunez wordt in de rug geduwd door Carvajal, net wanneer hij springt om te koppen. Dit had een penalty kunnen, mogen zijn. De VAR is er alleszins snel klaar mee.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Er staat een boze Duitser aan de zijlijn. De helwitte tanden van Jurgen Klopp dienden een half uur geleden nog om te glimlachen, nu lijken ze vooral klaar om iemand op te eten.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Militao kopt 'm erin! Wat gaan we nog krijgen? Modric dropt de bal perfect en Eder Militao buffelt, helemaal vrijgelaten, de bal voorbij Alisson. Voetbal! Voetbal!

clock 47' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 47 door Éder Militão van Real Madrid. 2, 3. goal Liverpool Real Madrid 67' 2 3

clock 46' tweede helft, minuut 46. Meteen is het uitblinker Vinicius die een vrije trap uitlokt voor Real Madrid. Joe Gomez kwam niet al te slim de Braziliaan omverlopen.