LIVE: Elke doelman een flater! Real Madrid maakt dubbele voorsprong Liverpool goed

We bollen ondertussen naar de rust. Alexander-Arnold zet zich samen met Salah achter een vrije trap op een flinke 25 meter. Roberto Carlos toont vanuit de tribune wat hij ermee had gedaan.

eerste helft, minuut 43. We bollen ondertussen naar de rust. Alexander-Arnold zet zich samen met Salah achter een vrije trap op een flinke 25 meter. Roberto Carlos toont vanuit de tribune wat hij ermee had gedaan. .

clock 35'

eerste helft, minuut 35. Nu ook flater Alisson! We gaan stoppen met schrijven. De beste keepers ter wereld (of toch erbij) op het veld, maar ook zij flateren. Alisson wil de bal wegtrappen, in de richting van Vini. De bal bolt in doel, al heeft Vinicius er zelf niet veel van geweten. .