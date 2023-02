LIVE: Doet Inter (met bankzitter Lukaku) een goede zaak tegen Porto?

De thuisploeg heeft de laatste minuten de regie overgenomen. Haast al het gevaar komt van de Italianen. Calhanoglu haalt verschroeiend uit naar de bovenhoek, maar doelman Costa heeft een broodnodige redding in huis om de bal uit doel te ranselen.

clock 13'

eerste helft, minuut 13. Lautaro kopt hoog over. Een heel goede voorzet van Dimarco komt perfect voor Lautaro. De Argentijn heeft tijd en ruimte, maar raakt de bal toch niet goed met het hoofd. De bal zoeft over. Daar had meer ingezeten! .