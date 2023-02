LIVE: Walst het dominante Napoli ook over Frankfurt?

clock 20:54 vooraf, 20 uur 54. Wie doet vanavond de beste zaak? De winnaar van de Europa League of de revelatie van de groepsfase? Binnen 5 minuten trappen we af! . Wie doet vanavond de beste zaak? De winnaar van de Europa League of de revelatie van de groepsfase? Binnen 5 minuten trappen we af!

4 spelers met een Belgisch verleden. De Belgische voetballiefhebber zal vanavond best wat bekende gezichten aantreffen. Zo staan er bij Frankfurt 3 JPL-alumni aan de aftrap. Tuta (ex-Kortrijk), Buta (ex-Antwerp) en Kamada (ex-STVV) respectievelijk. Bij de Italianen staat Osimhen natuurlijk in de spits. De Nigeriaanse topspits maakte in het verleden het mooie weer bij Charleroi.

Frankfurt als underdog. Ondanks het feit dat Frankfurt vanavond niet de favoriet is in eigen huis, mogen de Duitsers toch zeker ambitieus zijn. In de Bundesliga doet het team van trainer Glasner nog mee voor de hoogste plekjes en ook hun Champions League-campagne (10 op 18) was succesvol. Maken ze het Napoli vanavond ook moeilijk?

In de Bundesliga doet het team van trainer Glasner nog mee voor de hoogste plekjes en ook hun Champions League-campagne (10 op 18) was succesvol.

Maken ze het Napoli vanavond ook moeilijk?

De 11 starters bij Frankfurt. Uitblinker Kolo Muani staat tussen de lijnen.

De opstelling van de bezoekers. Sterkhouders Osimhen en Kvaratskhelia staan beiden aan de aftrap.

We doen het goed in de Serie A, maar dit is een totaal andere competitie. Het is een belangrijke wedstrijd voor ons, de club en de fans. We willen laten zien dat we het ook in Europa kunnen. Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

Het zou me zeer hard verbazen wanneer dit Napolitaanse avontuur tegen Frankfurt zou stokken. Aster Nzeyimana in De Tribune.

"Meest overtuigende leider in Europa". Napoli is de autoritaire leider in de Serie A en fietste - met 15 op 18 - ook relatief gemakkelijk door de groepsfase van de Champions League. Volgens de bookies staat de ploeg uit Napels als vijfde kanshebber op de beker met de grote oren genoteerd, maar voetbalromantici orakelen stiekem een favorietenrol. "Objectief bekeken, is Napoli momenteel de overtuigendste leider in de grote Europese competities", zag ook Aster Nzeyimana in onze Champions League-special van De Tribune. "Als je naar het lijstje kijkt met alle ploegen die nog in het toernooi zitten, zie ik maar twee ploegen waar ze héél moeilijk tegen zouden kunnen winnen." "Toch heb je vanaf de halve en kwartfinales een soort metier nodig om in de Champions League te overleven", nuanceert Peter Vandenbempt. "Bij Napoli blijft de titel toch hét hoofddoel van het seizoen. "Er heerst dit seizoen wel een andere sfeer bij de Italianen", pikt Nzeyimana opnieuw in. "Vroeger had je vaak het gevoel dat er toch steeds iets mis ging lopen - wat dan ook vaak gebeurde -, maar dit jaar merk je toch al een soort maturiteit bij de ploeg. Het zou me zeer hard verbazen wanneer dit avontuur tegen Frankfurt zou stokken."



Opstelling Eintracht Frankfurt. Kevin Trapp, Lucas Tuta, Kristijan Jakic, Evan N'Dicka, Aurélio Buta, Daichi Kamada, Djibril Sow, Philipp Max, Jesper Lindström, Randal Kolo Muani, Mario Götze

Opstelling Napoli. Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Kim Min-jae, Mathías Olivera, André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski, Hirving Lozano, Victor Osimhen, Chvitsja Kvaratschelia