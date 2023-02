LIVE: Osimhen brengt Napoli verdiend op voorsprong in Frankfurt

Eintracht Frankfurt ontvangt vanavond revelatie Napoli in de 1/8e finales van de Champions League. De Italianen staan autoritair aan de leiding in de Serie A en wervelden met 15 op 18 ook door de groepsfase van het Kampioenenbal. "Het zou me verwonderen wanneer dit avontuur tegen de Duitsers zou stoppen", voorspelde Aster Nzeyimana alvast in De Tribune.