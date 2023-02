Frankfurt is gewaarschuwd: "Napoli is momenteel de overtuigendste leider in Europa"

We doen het goed in de Serie A, maar dit is een totaal andere competitie. Het is een belangrijke wedstrijd voor ons, de club en de fans. We willen laten zien dat we het ook in Europa kunnen.

vooraf, 20 uur 01. We doen het goed in de Serie A, maar dit is een totaal andere competitie. Het is een belangrijke wedstrijd voor ons, de club en de fans. We willen laten zien dat we het ook in Europa kunnen. Giovanni Di Lorenzo (Napoli).

vooraf, 19 uur 55. Het zou me zeer hard verbazen wanneer dit Napolitaanse avontuur tegen Frankfurt zou stokken. Aster Nzeyimana in De Tribune.

vooraf, 19 uur 41. "Meest overtuigende leider in Europa". Napoli is de autoritaire leider in de Serie A en fietste - met 15 op 18 - ook relatief gemakkelijk door de groepsfase van de Champions League. Volgens de bookies staat de ploeg uit Napels als vijfde kanshebber op de beker met de grote oren genoteerd, maar voetbalromantici orakelen stiekem een favorietenrol. "Objectief bekeken, is Napoli momenteel de overtuigendste leider in de grote Europese competities", zag ook Aster Nzeyimana in onze Champions League-special van De Tribune (hieronder te beluisteren). "Als je naar het lijstje kijkt met alle ploegen die nog in het toernooi zitten, zie ik maar twee ploegen waar ze héél moeilijk tegen zouden kunnen winnen." "Toch heb je vanaf de halve en kwartfinales een soort metier nodig om in de Champions League te overleven", nuanceert Peter Vandenbempt. "Bij Napoli blijft de titel toch hét hoofddoel van het seizoen. "Er heerst dit seizoen wel een andere sfeer bij de Italianen", pikt Nzeyimana opnieuw in. "Vroeger had je vaak het gevoel dat er toch steeds iets mis ging lopen - wat dan ook vaak gebeurde -, maar dit jaar merk je toch al een soort maturiteit bij de ploeg. Het zou me zeer hard verbazen wanneer dit avontuur tegen Frankfurt zou stokken." .