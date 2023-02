Parker verrast tegen Benfica met Odoi op het middenveld, geen Jutgla of Jaremtsjoek

clock 19:53 vooraf, 19 uur 53. Club wacht zware opdracht tegen Benfica: "Ze hopen op ommekeer vanavond". Club wacht zware opdracht tegen Benfica: "Ze hopen op ommekeer vanavond"

clock 19:47 vooraf, 19 uur 47. Scott Parker kiest opnieuw voor Lang en verrast met Odoi op middenveld. Geen Jaremtsjoek in de basis tegen zijn ex-club Benfica. Club Brugge-trainer Scott Parker kiest diep in de spits voor Noa Lang. Net zoals hij tien dagen geleden deed tegen Antwerp. Buchanan en Sowah flankeren Lang. Jutgla begint net als Jaremtsjoek op de bank. De echte verrassing van de chef is Odoi op het middenveld. Hij moet samen met Onyedika het slot op de deur zijn. . Scott Parker kiest opnieuw voor Lang en verrast met Odoi op middenveld Geen Jaremtsjoek in de basis tegen zijn ex-club Benfica. Club Brugge-trainer Scott Parker kiest diep in de spits voor Noa Lang. Net zoals hij tien dagen geleden deed tegen Antwerp. Buchanan en Sowah flankeren Lang.



Jutgla begint net als Jaremtsjoek op de bank.



De echte verrassing van de chef is Odoi op het middenveld. Hij moet samen met Onyedika het slot op de deur zijn.



clock 19:46 vooraf, 19 uur 46.

clock 19:38 vooraf, 19 uur 38. Club Brugge speelde nog nooit tegen Benfica in Europa. Club Brugge staat voor een dubbel debuut. Voor het eerst overleefde Club de groepsfase. En voor het eerst speelt het tegen Benfica in een Europees UEFA-toernooi. Club speelde in Europa wel al 12 keer tegen een Portugese tegenstander. Daarvan won het vijf duels, speelde een keer gelijk en verloor zes keer. Zes van die twaalf duels was tegen Porto. Waarvan twee uiteraard in de afgelopen groepsfase. Vier keer kon Porto winnen, Club twee keer. Wat wordt het tegen Benfica? . Club Brugge speelde nog nooit tegen Benfica in Europa Club Brugge staat voor een dubbel debuut. Voor het eerst overleefde Club de groepsfase. En voor het eerst speelt het tegen Benfica in een Europees UEFA-toernooi.



Club speelde in Europa wel al 12 keer tegen een Portugese tegenstander. Daarvan won het vijf duels, speelde een keer gelijk en verloor zes keer.



Zes van die twaalf duels was tegen Porto. Waarvan twee uiteraard in de afgelopen groepsfase. Vier keer kon Porto winnen, Club twee keer.



Wat wordt het tegen Benfica?

clock 19:30 Een mooie avondlucht in Brugge. De voorbode voor een mooie voetbalavond? vooraf, 19 uur 30. Een mooie avondlucht in Brugge. De voorbode voor een mooie voetbalavond?

clock 19:24 vooraf, 19 uur 24. Brugse (en Belgische) geschiedenis. Club Brugge staat voor een historische avond in het Jan Breydelstadion. Voor het eerst in zijn geschiedenis mag Club een wedstrijd in de knock-outfase van de Champions League spelen. Anderlecht (2000-2001) en AA Gent (2015-2016) gingen blauw-zwart als Belgisch team voor. Voor Club is het natuurlijk niet de eerste keer dat het de knock-outfase van een groot Europees toernooi bereikt. De Bruggelingen zijn zelfs de enige Belgische club die ooit de finale van de belangrijkste Europese voetbalbeker hebben gespeeld. In 1978 verloor Club op Wembley de finale van de Europacup I van het Liverpool van Kenny Dalglish met 1-0. . Brugse (en Belgische) geschiedenis Club Brugge staat voor een historische avond in het Jan Breydelstadion. Voor het eerst in zijn geschiedenis mag Club een wedstrijd in de knock-outfase van de Champions League spelen. Anderlecht (2000-2001) en AA Gent (2015-2016) gingen blauw-zwart als Belgisch team voor. Voor Club is het natuurlijk niet de eerste keer dat het de knock-outfase van een groot Europees toernooi bereikt. De Bruggelingen zijn zelfs de enige Belgische club die ooit de finale van de belangrijkste Europese voetbalbeker hebben gespeeld. In 1978 verloor Club op Wembley de finale van de Europacup I van het Liverpool van Kenny Dalglish met 1-0.

clock 19:20 De kans bestaat dat Club Brugge vanavond opnieuw een Mignolet op topniveau zal nodig hebben. vooraf, 19 uur 20. De kans bestaat dat Club Brugge vanavond opnieuw een Mignolet op topniveau zal nodig hebben.

clock 15-02-2023 15-02-2023.

clock 19:12 vooraf, 19 uur 12. Joao Mario: "Zullen morgen op ons best moeten zijn om te winnen". Joao Mario, middenvelder bij Benfica, kijkt uit naar het weerzien met Roman Jaremtsjoek. "Roman is een goede vriend, voor veel spelers van Benfica, en een geweldige mens", zei hij. "We zijn heel blij om hem terug te zien. Ik hoop alleen dat hij morgen geen goals maakt tegen ons." Over Club Brugge was Joao Mario ook erg positief. "We spelen in de achtste finales van de Champions League. Dan tref je een sterke tegenstander. We hebben Club gezien in de groepsfase. Daar deden ze het erg goed." "Ze hebben een ploeg met jong geweld en ervaring, en ze spelen thuis morgen. Het zal dus moeilijk worden. We zullen op ons best moeten zijn om hier te winnen. We zijn als ploeg goed bezig, maar we willen dit seizoen nog veel bereiken. En dus is er altijd nog marge voor verbetering." . Joao Mario: "Zullen morgen op ons best moeten zijn om te winnen" Joao Mario, middenvelder bij Benfica, kijkt uit naar het weerzien met Roman Jaremtsjoek. "Roman is een goede vriend, voor veel spelers van Benfica, en een geweldige mens", zei hij. "We zijn heel blij om hem terug te zien. Ik hoop alleen dat hij morgen geen goals maakt tegen ons." Over Club Brugge was Joao Mario ook erg positief. "We spelen in de achtste finales van de Champions League. Dan tref je een sterke tegenstander. We hebben Club gezien in de groepsfase. Daar deden ze het erg goed."



"Ze hebben een ploeg met jong geweld en ervaring, en ze spelen thuis morgen. Het zal dus moeilijk worden. We zullen op ons best moeten zijn om hier te winnen. We zijn als ploeg goed bezig, maar we willen dit seizoen nog veel bereiken. En dus is er altijd nog marge voor verbetering."

clock 19:09 vooraf, 19 uur 09. We zullen spelen zoals altijd, met veel druk naar voren. We kijken erg uit naar deze match. We hebben hard gewerkt om hier te zijn. We willen op topniveau presteren. Ik verwacht twee ploegen die op zoek zullen gaan naar goals. Roger Schmidt, coach Benfica. We zullen spelen zoals altijd, met veel druk naar voren. We kijken erg uit naar deze match. We hebben hard gewerkt om hier te zijn. We willen op topniveau presteren. Ik verwacht twee ploegen die op zoek zullen gaan naar goals. Roger Schmidt, coach Benfica

clock 19:08 vooraf, 19 uur 08. Benfica-coach: "Favoriet? Dat interesseert mij niet". Benfica-coach Roger Schmidt wil niet van onderschatting weten: hij prees Club Brugge als "een ploeg met veel snelheid en aanvallende kwaliteiten". Schmidt wilde niet te veel bezig zijn met de mindere prestaties van blauw-zwart in eigen land. "Dat is niet zo belangrijk voor mij", begon hij. "Morgen is het Champions League-voetbal, een andere competitie." "Ik verwacht een heel gemotiveerd, en sterk, Club Brugge. Het wordt zeker niet makkelijk. Ze klopten in de groepsfase Bayer Leverkusen, Porto en Atlético Madrid. Ze staan meer dan terecht bij de laatste zestien." De Portugezen lijken de favoriet in de dubbele confrontatie met Club Brugge, maar daar wilde Schmidt niet van weten. "Dat is aan jullie, de media, om een favoriet te bepalen. Mij interesseert dat niet. Ik focus me ten volle op de wedstrijd van morgen." . Benfica-coach: "Favoriet? Dat interesseert mij niet" Benfica-coach Roger Schmidt wil niet van onderschatting weten: hij prees Club Brugge als "een ploeg met veel snelheid en aanvallende kwaliteiten". Schmidt wilde niet te veel bezig zijn met de mindere prestaties van blauw-zwart in eigen land. "Dat is niet zo belangrijk voor mij", begon hij. "Morgen is het Champions League-voetbal, een andere competitie."



"Ik verwacht een heel gemotiveerd, en sterk, Club Brugge. Het wordt zeker niet makkelijk. Ze klopten in de groepsfase Bayer Leverkusen, Porto en Atlético Madrid. Ze staan meer dan terecht bij de laatste zestien."



De Portugezen lijken de favoriet in de dubbele confrontatie met Club Brugge, maar daar wilde Schmidt niet van weten. "Dat is aan jullie, de media, om een favoriet te bepalen. Mij interesseert dat niet. Ik focus me ten volle op de wedstrijd van morgen."

clock 19:03 vooraf, 19 uur 03.

clock 19:02 - Vooraf Vooraf, 19 uur 02

clock Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Jack Hendry, Tajon Buchanan, Hans Vanaken, Denis Odoi, Raphael Onyedika, Bjorn Meijer, Noa Lang, Kamal Sowah Opstelling Club Brugge Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Jack Hendry, Tajon Buchanan, Hans Vanaken, Denis Odoi, Raphael Onyedika, Bjorn Meijer, Noa Lang, Kamal Sowah

clock Opstelling Benfica. Odisseas Vlachodimos, Alexander Bah, António Silva, Nicolás Otamendi, Álex Grimaldo, Fredrik Aursnes, Florentino Luís, João Mário, Chiquinho, Rafa Silva, Gonçalo Ramos Opstelling Benfica Odisseas Vlachodimos, Alexander Bah, António Silva, Nicolás Otamendi, Álex Grimaldo, Fredrik Aursnes, Florentino Luís, João Mário, Chiquinho, Rafa Silva, Gonçalo Ramos