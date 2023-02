LIVE: Club ziet openingsgoal afgekeurd, maar komt enkele keren goed weg tegen Benfica

rust, 21 uur 49. Nog geen goals aan de rust. De afgekeurde Brugse goal is meteen ook het laatste wapenfeit van de eerste helft. Club kan terugblikken op een sterk openingskwartier, maar zakte daarna weg. Benfica vond zijn draai en kwam enkele keren dicht bij de 0-1. Ramos en Antonio Silva knikten over, Rafa Silva trapte op de paal. Naar het einde toe kon Club het evenwicht wel opnieuw herstellen. Gaat het op dat elan verder na de pauze? .

clock 38'

eerste helft, minuut 38. Ramos knikt over. Benfica heeft zijn draai gevonden. Dirigent João Mario zet goed voor en vindt topschutter Ramos, maar de sterke spits kopt over. De goede start van Club Brugge is ondertussen helemaal vergeten. Van balvastheid is er al even geen sprake meer. .