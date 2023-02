LIVE: Felix laat het liggen voor Chelsea, Dortmund ontsnapt bij bal op de lat

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Geen extra tijd, scheidsrechter Gil Manzano maakt een einde aan een best genietbare eerste helft. We gaan rusten met 0-0, een logische stand na een evenwichtige eerste periode. De beste kans was wel voor Chelsea, Felix mikte ze op de lat. . Rust Geen extra tijd, scheidsrechter Gil Manzano maakt een einde aan een best genietbare eerste helft. We gaan rusten met 0-0, een logische stand na een evenwichtige eerste periode. De beste kans was wel voor Chelsea, Felix mikte ze op de lat.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Wolf besluit voorlangs. Ook Dortmund laat zich nog eens gelden in een wedstrijd waarin het toch goed heen en weer gaat. Brandt legt de bal terug op Wolf. Die heeft tijd en ruimte om uit halen, maar mikt naast. . Wolf besluit voorlangs Ook Dortmund laat zich nog eens gelden in een wedstrijd waarin het toch goed heen en weer gaat. Brandt legt de bal terug op Wolf. Die heeft tijd en ruimte om uit halen, maar mikt naast.

clock 38' Felix op de lat. Opnieuw een grote kans voor Felix, maar wéér loopt het met een sisser af voor de Portugees. Havertz geeft de bal in de zestien knap mee met Felix en die zet Wolf in de wind met een verrassende versnelling. Het moeilijkste lijkt gedaan, maar oog in oog met Kobel lift Felix de bal tegen de lat. . eerste helft, minuut 38. shot on goalpost Felix op de lat Opnieuw een grote kans voor Felix, maar wéér loopt het met een sisser af voor de Portugees. Havertz geeft de bal in de zestien knap mee met Felix en die zet Wolf in de wind met een verrassende versnelling. Het moeilijkste lijkt gedaan, maar oog in oog met Kobel lift Felix de bal tegen de lat.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Chelsea raakt even niet onder de druk van Dortmund uit. De thuisploeg legt enkele knappe, snelle combinaties op de mat, maar het levert allemaal bitter weinig op. . Chelsea raakt even niet onder de druk van Dortmund uit. De thuisploeg legt enkele knappe, snelle combinaties op de mat, maar het levert allemaal bitter weinig op.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Ook Adeyemi mikt over. Daar is het antwoord van Dortmund. Adeyemi haalt in één tijd uit aan het halve maantje, maar ook hij mikt te hoog. Zijn schot zoeft over de lat. . Ook Adeyemi mikt over Daar is het antwoord van Dortmund. Adeyemi haalt in één tijd uit aan het halve maantje, maar ook hij mikt te hoog. Zijn schot zoeft over de lat.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Felix niet secuur genoeg. Op het halfuur plots toch een dot van een kans voor Chelsea. Ziyech kan zich doorzetten op rechts en legt de bal goed terug op Felix. Die kan in één tijd uithalen, maar doet dat iets te flegmatiek en krijgt de bal niet binnen het kader. Hier zat meer in. . Felix niet secuur genoeg Op het halfuur plots toch een dot van een kans voor Chelsea. Ziyech kan zich doorzetten op rechts en legt de bal goed terug op Felix. Die kan in één tijd uithalen, maar doet dat iets te flegmatiek en krijgt de bal niet binnen het kader. Hier zat meer in.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Haller in het zijnet! Dortmund kan een eerste keer echt dreigen. Brandt krijgt te veel ruimte en geeft de bal in de zestien goed mee met Haller. Die kan aanleggen, maar besluit onder druk van Koulibaly in het zijnet. . Haller in het zijnet! Dortmund kan een eerste keer echt dreigen. Brandt krijgt te veel ruimte en geeft de bal in de zestien goed mee met Haller. Die kan aanleggen, maar besluit onder druk van Koulibaly in het zijnet.

clock 26' eerste helft, minuut 26. De start was voor Chelsea met enkele snelle, gevaarlijke omschakelingen, maar intussen komt Dortmund toch steeds beter in de wedstrijd. Op echt uitgespeelde kansen blijft het wel wachten. . De start was voor Chelsea met enkele snelle, gevaarlijke omschakelingen, maar intussen komt Dortmund toch steeds beter in de wedstrijd. Op echt uitgespeelde kansen blijft het wel wachten.

clock 23' Een topmoment in het Signal Iduna Park nog voor de aftrap. eerste helft, minuut 23. Een topmoment in het Signal Iduna Park nog voor de aftrap.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Dortmund komt even iets meer opzetten. Wolf pakt uit met een knappe rush, maar verslikt zich uiteindelijk in zijn eigen dribbel. Zijn schot in de zestien gaat de mist in. . Dortmund komt even iets meer opzetten. Wolf pakt uit met een knappe rush, maar verslikt zich uiteindelijk in zijn eigen dribbel. Zijn schot in de zestien gaat de mist in.

clock 16' Gele kaart voor Thiago Silva van Chelsea tijdens eerste helft, minuut 16 yellow card Thiago Silva Chelsea

clock 16' eerste helft, minuut 16. 0-1 van Silva afgekeurd voor hands. Opnieuw een stilstaande fase voor Chelsea, dit keer met een vrije trap schuin voor doel. Aan de eerste paal werkt Thiago Silva de bal in doel, weliswaar met zijn hand volgens de grensrechter. De VAR bevestigt. Geen doelpunt dus, wel geel voor Silva. . 0-1 van Silva afgekeurd voor hands Opnieuw een stilstaande fase voor Chelsea, dit keer met een vrije trap schuin voor doel. Aan de eerste paal werkt Thiago Silva de bal in doel, weliswaar met zijn hand volgens de grensrechter. De VAR bevestigt. Geen doelpunt dus, wel geel voor Silva.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Chelsea stapelt corners op. Twee hoekschoppen op een rij voor Chelsea. Kobel ziet er niet al te best uit op de tweede corner, maar kan de bal uiteindelijk toch wegwerken. Chelsea voert de druk op, maar de finesse in de laatste fase ontbreekt nog. . Chelsea stapelt corners op Twee hoekschoppen op een rij voor Chelsea. Kobel ziet er niet al te best uit op de tweede corner, maar kan de bal uiteindelijk toch wegwerken. Chelsea voert de druk op, maar de finesse in de laatste fase ontbreekt nog.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Ook Dortmund mag het nu eens proberen op een hoekschop. Bij Chelsea krijgen ze de bal niet meteen weg en zo kan Can vanuit de tweede lijn uithalen. Zijn schot wijkt af op Ziyech en leidt zo tot een nieuwe corner, maar die levert geen gevaar op. . Ook Dortmund mag het nu eens proberen op een hoekschop. Bij Chelsea krijgen ze de bal niet meteen weg en zo kan Can vanuit de tweede lijn uithalen. Zijn schot wijkt af op Ziyech en leidt zo tot een nieuwe corner, maar die levert geen gevaar op.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Chelsea blijft voor dreiging zorgen en dwingt een eerste corner af. Die levert niks op voor de bezoekers, Schlotterbeck werkt de bal autoritair weg. . Chelsea blijft voor dreiging zorgen en dwingt een eerste corner af. Die levert niks op voor de bezoekers, Schlotterbeck werkt de bal autoritair weg.