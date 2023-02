LIVE: Kan Milan de krappe voorsprong tegen Tottenham vasthouden?

clock 49' Blessure. Sandro Tonali moet opgelapt worden na de fout van Romero. De Italiaanse middenvelder kreeg een stevige trap te verwerken op zijn voet. . tweede helft, minuut 49. injury Blessure Sandro Tonali moet opgelapt worden na de fout van Romero. De Italiaanse middenvelder kreeg een stevige trap te verwerken op zijn voet.

clock 48' Gele kaart voor Cristian Romero van Tottenham Hotspur tijdens tweede helft, minuut 48 yellow card Cristian Romero Tottenham Hotspur

clock 48' tweede helft, minuut 48. Daar is de eerste gele kaart van de wedstrijd en het is Cristian Romero die in het boekje van de ref verdwijnt voor een smerige fout op Tonali. De speler van Milan moet even bekomen. . Daar is de eerste gele kaart van de wedstrijd en het is Cristian Romero die in het boekje van de ref verdwijnt voor een smerige fout op Tonali. De speler van Milan moet even bekomen.

clock 46' tweede helft, minuut 46. De tweede helft is begonnen. Krijgen we hetzelfde spelbeeld te zien of komt er wat meer ruimte? . De tweede helft is begonnen. Krijgen we hetzelfde spelbeeld te zien of komt er wat meer ruimte?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 22:06 rust, 22 uur 06. Geen wissels, dezelfde 22 spelers staan klaar voor de tweede helft. . Geen wissels, dezelfde 22 spelers staan klaar voor de tweede helft.

clock 22:05 rust, 22 uur 05. De spelers van Tottenham zijn al op het terrein gekomen, maar die van Milan zijn nog aan het overleggen in de spelerstunnel. . De spelers van Tottenham zijn al op het terrein gekomen, maar die van Milan zijn nog aan het overleggen in de spelerstunnel.

clock 45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Rust: 1-0. De drie minuten extra tijd zitten erop. Milan duikt de kleedkamer in met een kleine voorsprong dankzij de snelle goal van Brahim Diaz. Daarna beperkte de Italiaanse kampioen zich vooral tot het verdedigen van de voorsprong. Tottenham kon enkel dreigen op stilstaande fases. . Rust: 1-0 De drie minuten extra tijd zitten erop. Milan duikt de kleedkamer in met een kleine voorsprong dankzij de snelle goal van Brahim Diaz. Daarna beperkte de Italiaanse kampioen zich vooral tot het verdedigen van de voorsprong. Tottenham kon enkel dreigen op stilstaande fases.

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Son trapt net voor de rust een vrije trap van heel ver richting doel. Tatarusanu moet zijn vuisten gebruiken. . Son trapt net voor de rust een vrije trap van heel ver richting doel. Tatarusanu moet zijn vuisten gebruiken.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Opwinding in het stadion: Son kan uitbreken, dwingt Tatarusanu tot een save en Kane trapt de rebound tegen de lat. De grensrechter steekt pas daarna zijn vlag in de lucht: Son stond een meter buitenspel. . Opwinding in het stadion: Son kan uitbreken, dwingt Tatarusanu tot een save en Kane trapt de rebound tegen de lat. De grensrechter steekt pas daarna zijn vlag in de lucht: Son stond een meter buitenspel.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Een knappe deviatie van Giroud lanceert Leao. Die heeft iets heel moois in gedachten, maar in plaats van in de bovenhoek van het doel verdwijnt zijn krul in de nok van het stadion. . Een knappe deviatie van Giroud lanceert Leao. Die heeft iets heel moois in gedachten, maar in plaats van in de bovenhoek van het doel verdwijnt zijn krul in de nok van het stadion.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Saelemaekers kwijt zich nu goed van zijn defensieve taak. Hij kan voor de neus van Son ingrijpen. . Saelemaekers kwijt zich nu goed van zijn defensieve taak. Hij kan voor de neus van Son ingrijpen.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Een diepe bal van Tottenham zorgt voor verwarring bij Milan, Tatarusanu komt wel heel ver uit, maar heeft de bal niet vol mee. Tonali vraagt even aan zijn doelman waarom hij zo ver uit zijn doel kwam. . Een diepe bal van Tottenham zorgt voor verwarring bij Milan, Tatarusanu komt wel heel ver uit, maar heeft de bal niet vol mee. Tonali vraagt even aan zijn doelman waarom hij zo ver uit zijn doel kwam.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Eindelijk nog een keer gevaar van Milan en het is niet toevallig weer via Theo Hernandez. De Franse linksachter haalt met enkele goeie bewegingen de achterlijn, maar zijn voorzet wordt in corner gewerkt. . Eindelijk nog een keer gevaar van Milan en het is niet toevallig weer via Theo Hernandez. De Franse linksachter haalt met enkele goeie bewegingen de achterlijn, maar zijn voorzet wordt in corner gewerkt.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Hoogstaand kun je het niveau van beide ploegen niet noemen. Er wordt te weinig bewogen zonder bal en er is weinig diepgang. Milan en Tottenham lopen natuurlijk niet over van het vertrouwen op dit moment. . Hoogstaand kun je het niveau van beide ploegen niet noemen. Er wordt te weinig bewogen zonder bal en er is weinig diepgang. Milan en Tottenham lopen natuurlijk niet over van het vertrouwen op dit moment.

