Alexis Saelemaekers is de enige Belg in de basis bij Milan voor CL-duel tegen Tottenham

Antonio Conte is terug in Italië. Daar werd hij enkele weken geleden trouwens nog geopereerd, toen werd zijn galblaas verwijderd.

De Ketelaere en Origi op de bank. Bij Milan staat één Belg in de basis: Alexis Saelemaekers. Hij moet de rechterflank voor zijn rekening nemen vanavond in een 3-4-3-opstelling. Voorin geen Origi of De Ketelaere, maar wel de drietand Diaz, Leão en Giroud.

De opstelling van Milan.

Tottenham-coach Antonio Conte gooit zijn basisploeg wat om in vergelijking met de zware competitienederlaag van afgelopen weekend tegen Leicester. Onder meer Romero, Lenglet, Emerson Royal, Skipp en Sarr komen in de ploeg. Voorin rekent hij op Son, Kane en Kulusevski.

De basiself van Tottenham:

Een blik in de kleedkamer van Milan.

Blessureleed Tottenham. Tottenham-coach Antonio Conte is zelf pas terug na een galblaasoperatie, maar hij mist nog enkele sleutelspelers. Aanvoerder en doelman Hugo Lloris is minstens 6 weken out met een knieblessure, middenvelders Sessegnon (hamstring), Bentancur (knieligamenten) en Bissouma (enkeloperatie) zijn ook niet inzetbaar. Conte: "In de voorbije 7 dagen hadden we 4 zware blessures. De rest van het seizoen is het zaak om bij elkaar te blijven en de juiste spirit te bewaren." In tegenstelling tot Milan hadden de Engelsen een slechte generale repetitie: 4-1 tegen Leicester zaterdag.



Conte: "In de voorbije 7 dagen hadden we 4 zware blessures. De rest van het seizoen is het zaak om bij elkaar te blijven en de juiste spirit te bewaren."



In tegenstelling tot Milan hadden de Engelsen een slechte generale repetitie: 4-1 tegen Leicester zaterdag.

Milan likt wonden, quid Belgen? Milan maakt niet bepaald zijn beste periode door, het won afgelopen weekend pas voor het eerst in 7 duels. Kan Europa voor een boost zorgen? Al is Tottenham een te duchten tegenstander in de heenmatch van de 1/8e finales. De 4 Belgen kunnen hun stempel niet drukken bij de Italiaanse kampioen. Bij de 1-0 tegen Torino in de Serie A vrijdag was Saelemaekers de enige landgenoot aan de aftrap. De Ketelaere mocht nog 10 minuten meedoen, Origi was de applauswissel in de slotminuut voor matchwinnaar Giroud. Vranckx kwam niet van de bank. Een week ervoor in de verloren topper tegen Inter (1-0) stond Origi in de basis, viel Saelemaekers in en bleven De Ketelaere en Vranckx op de reservebank.



De 4 Belgen kunnen hun stempel niet drukken bij de Italiaanse kampioen. Bij de 1-0 tegen Torino in de Serie A vrijdag was Saelemaekers de enige landgenoot aan de aftrap. De Ketelaere mocht nog 10 minuten meedoen, Origi was de applauswissel in de slotminuut voor matchwinnaar Giroud. Vranckx kwam niet van de bank.



Een week ervoor in de verloren topper tegen Inter (1-0) stond Origi in de basis, viel Saelemaekers in en bleven De Ketelaere en Vranckx op de reservebank.

Opstelling AC Milan. Ciprian Tatarusanu, Malick Thiaw, Pierre Kalulu, Simon Kjær, Theo Hernandez, Alexis Saelemaekers, Rade Krunic, Sandro Tonali, Brahim Díaz, Olivier Giroud, Rafael Leão

Opstelling Tottenham Hotspur. Fraser Forster, Emerson Royal, Cristian Romero, Eric Dier, Clément Lenglet, Dejan Kulusevski, Oliver Skipp, Ivan Perišic, Pape Sarr, Son Heung-min, Harry Kane