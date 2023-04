Napoli kan weer rekenen op Osimhen en voert in totaal vier wissels door, Milan met ongewijzigd elftal aan de aftrap

clock 20:30 vooraf, 20 uur 30. Derde keer, goede keer voor Napoli? Milan en Napoli staan voor de derde keer in drie weken tijd tegenover elkaar. In de vorige twee duels trok Milan telkens aan het langste eind. In de competitie boekte het begin deze maand een indrukwekkende 0-4-overwinning in het Stadio Diego Armando Maradona en ook in de eerste Champions League-ontmoeting vorige week triomfeerde Milan. Is het vanavond aan Napoli om te vieren? . Derde keer, goede keer voor Napoli? Milan en Napoli staan voor de derde keer in drie weken tijd tegenover elkaar. In de vorige twee duels trok Milan telkens aan het langste eind. In de competitie boekte het begin deze maand een indrukwekkende 0-4-overwinning in het Stadio Diego Armando Maradona en ook in de eerste Champions League-ontmoeting vorige week triomfeerde Milan. Is het vanavond aan Napoli om te vieren?

clock 20:29 Na verlies in de heenwedstrijd liep het meestal niet goed af voor Napoli... vooraf, 20 uur 29. Na verlies in de heenwedstrijd liep het meestal niet goed af voor Napoli...

clock 20:17 vooraf, 20 uur 17. Milan na 16 jaar weer in halve finales? Milan heeft een rijke traditie op het kampioenenbal. Het won de Champions League al drie keer en was voordien ook vier de laureaat van CL-voorganger Europacup I. Na de laatste eindwinst in 2007 had Milan minder succes in de Champions League. Het is pas de tweede keer in 8 deelnames sindsdien dat Milan de kwartfinales bereikt. In 2012 werd het daarin uitgeschakeld door Barcelona. Kan het nu voor het eerst in 16 jaar wél nog eens doorstoten naar de halve finales?



Na de laatste eindwinst in 2007 had Milan minder succes in de Champions League. Het is pas de tweede keer in 8 deelnames sindsdien dat Milan de kwartfinales bereikt. In 2012 werd het daarin uitgeschakeld door Barcelona. Kan het nu voor het eerst in 16 jaar wél nog eens doorstoten naar de halve finales?

clock 20:16 vooraf, 20 uur 16. Kan Napoli het tij nog keren? Napoli beleefde vorige week een frustrerende avond in het Giuseppe Meazza-stadion. Milan sloeg kort voor de rust toe met een vlijmscherpe counter, bekroond door Bennacer. In de tweede helft slaagde Napoli er mede door enkele knappe reddingen van Maignan niet meer in om die achterstand goed te maken, bovendien werd Anguissa een kwartier voor het einde uitgesloten.

clock 20:07 vooraf, 20 uur 07. Met Osimhen, zonder Anguissa. Napoli kon in de heenwedstrijd niet rekenen op topscorer Osimhen, die geblesseerd moest afhaken. Dat bleek toch een stevige aderlating en dus zijn de Napolitanen maar wat blij dat de ex-spits van Charleroi er vanavond wel weer bij is. Toch is het opnieuw sleutelen voor coach Luciano Spalletti, want zowel Anguissa als Kim moeten geschorst toekijken. Naast Osimhen komen ook Jesus, N'Dombele en Politano in de basis. Elmas en Lozano verhuizen naar de bank.



Naast Osimhen komen ook Jesus, N'Dombele en Politano in de basis. Elmas en Lozano verhuizen naar de bank.

clock 20:04 vooraf, 20 uur 04. Ongewijzigd Milan. Bij AC Milan kiest Stefano Pioli voor dezelfde elf namen die ook vorige week in San Siro aan de aftrap stonden. De jarige Origi, Saelemaekers en De Ketelaere, afgelopen weekend alle drie nog in de basis, zitten dus op de bank.

clock 15:50 vooraf, 15 uur 50. In vergelijking met de heenwedstrijd zal Napoli-topschutter Victor Osimhen (ex-Charleroi) wel van de partij zijn.

clock 15:45 vooraf, 15 uur 45. Italiaans onderonsje, deel 2. Vanavond zien Serie A-teams Napoli en Milan mekaar weer in de kwartfinales. Napoli leidt comfortabel in de Italiaanse competitie, maar in de Champions League staat het 1 doelpunt in het krijt. Vorige week won Milan in eigen huis met 1-0. Heeft Napoli een antwoord klaar? Om 21 uur beginnen ze eraan in het Diego Armando Maradona-stadion.

Napoli leidt comfortabel in de Italiaanse competitie, maar in de Champions League staat het 1 doelpunt in het krijt. Vorige week won Milan in eigen huis met 1-0.

Heeft Napoli een antwoord klaar? Om 21 uur beginnen ze eraan in het Diego Armando Maradona-stadion.

clock Opstelling Napoli. Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Mário Rui, Tanguy N'Dombele, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski, Matteo Politano, Victor Osimhen, Chvitsja Kvaratschelia Opstelling Napoli Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Mário Rui, Tanguy N'Dombele, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski, Matteo Politano, Victor Osimhen, Chvitsja Kvaratschelia

clock Opstelling AC Milan. Mike Maignan, Davide Calabria, Simon Kjær, Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Brahim Díaz, Rade Krunic, Ismaël Bennacer, Sandro Tonali, Rafael Leão, Olivier Giroud Opstelling AC Milan Mike Maignan, Davide Calabria, Simon Kjær, Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Brahim Díaz, Rade Krunic, Ismaël Bennacer, Sandro Tonali, Rafael Leão, Olivier Giroud