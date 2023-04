Kan Milan voorsprong vasthouden in Italiaans Champions League-onderonsje?

clock 15:45

vooraf, 15 uur 45. Italiaans onderonsje, deel 2. Vanavond zien Serie A-teams Napoli en Milan mekaar weer in de kwartfinales. Napoli leidt comfortabel in de Italiaanse competitie, maar in de Champions League staat het 1 doelpunt in het krijt. Vorige week won Milan in eigen huis met 1-0. Heeft Napoli een antwoord klaar? Om 21 uur beginnen ze eraan in het Diego Armando Maradona-stadion. .