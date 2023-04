LIVE: Barella doet het wéér voor Inter, Benfica heeft mirakel nodig

clock 19' eerste helft, minuut 19. Boeken nu al toe? Barella legt de 1-0 binnen.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Benfica probeert te herstellen van de dreun, maar de Portugese club staat voor een schier onmogelijke opdracht. Defensief staat het als een huis bij Inter. . Benfica probeert te herstellen van de dreun, maar de Portugese club staat voor een schier onmogelijke opdracht. Defensief staat het als een huis bij Inter.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Barella opent de score! Barella doet het wéér voor Inter. Net als vorige week in Lissabon opent hij de score. Kappen naar zijn linker in de zestien en dan onhoudbaar hoog in doel knallen. Bij de eerste kans is het meteen raak voor Inter, Benfica heeft een mirakel nodig. . Barella opent de score! Barella doet het wéér voor Inter. Net als vorige week in Lissabon opent hij de score. Kappen naar zijn linker in de zestien en dan onhoudbaar hoog in doel knallen. Bij de eerste kans is het meteen raak voor Inter, Benfica heeft een mirakel nodig.

clock 14' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 14 door Nicolò Barella van Internazionale. 1, 0. goal Internazionale Benfica 22' 1 0

clock 12' eerste helft, minuut 12. Het is zaak voor Benfica om zo snel mogelijk te scoren.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Benfica slaagt er voorlopig net als vorige week niet in om Inter uit verband te spelen. Het is zelfs de thuisploeg die de controle over de wedstrijd heeft. . Benfica slaagt er voorlopig net als vorige week niet in om Inter uit verband te spelen. Het is zelfs de thuisploeg die de controle over de wedstrijd heeft.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Lautaro speelt het niet goed uit. Plots ruimte voor Lautaro Martinez, die een vliegende tackle van Otamendi knap ontwijkt. Hij kan zich centraal doorzetten, maar speelt dan niet goed in op Dimarco. Hier zat meer in voor Inter. . Lautaro speelt het niet goed uit Plots ruimte voor Lautaro Martinez, die een vliegende tackle van Otamendi knap ontwijkt. Hij kan zich centraal doorzetten, maar speelt dan niet goed in op Dimarco. Hier zat meer in voor Inter.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Zinderende sfeer. De Inter-supporters maakten voor de aftrap al indruk met een fenomenale tifo en blijven ook nu voor de sfeer zorgen op San Siro. Op het veld is het nog wat aftasten aan beide kanten. . Zinderende sfeer De Inter-supporters maakten voor de aftrap al indruk met een fenomenale tifo en blijven ook nu voor de sfeer zorgen op San Siro. Op het veld is het nog wat aftasten aan beide kanten.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Benfica vliegt er in elk geval meteen in en dwingt al een eerste hoekschop af. Die loopt met een sisser af na een overtreding op Acerbi. Veel leek er nochtans niet aan de hand. . Benfica vliegt er in elk geval meteen in en dwingt al een eerste hoekschop af. Die loopt met een sisser af na een overtreding op Acerbi. Veel leek er nochtans niet aan de hand.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 21:00 eerste helft, 21 uur . Aftrap. De bal rolt in het Stadio Giuseppe Meazza. Geeft Inter de 2-0-bonus uit de heenwedstrijd nog uit handen tegen Benfica? . Aftrap De bal rolt in het Stadio Giuseppe Meazza. Geeft Inter de 2-0-bonus uit de heenwedstrijd nog uit handen tegen Benfica?

clock 20:52 vooraf, 20 uur 52. Op één kaart van schorsing. Bij Inter zijn er vier spelers die de heenwedstrijd van de halve finales missen als ze vanavond geel pakken. Opletten dus voor Bastoni, Dimarco, Džeko en Martínez. Bij Benfica staan er drie op scherp: Gonçalo Ramos, Florentino en João Mário. . Op één kaart van schorsing Bij Inter zijn er vier spelers die de heenwedstrijd van de halve finales missen als ze vanavond geel pakken. Opletten dus voor Bastoni, Dimarco, Džeko en Martínez. Bij Benfica staan er drie op scherp: Gonçalo Ramos, Florentino en João Mário.

clock 20:40 vooraf, 20 uur 40. Plots weer spanning in Portugese titelstrijd. Benfica leek ongestoord af te stormen op zijn 38e landstitel, maar liet de voorbije weken toch wat van zijn pluimen. In de topper tegen Porto ging het onderuit en afgelopen zaterdag beet het ook in het zand bij middenmoter Chaves. Door die 0 op 6 is eerste achtervolger Porto op zes speeldagen van het einde genaderd tot op 4 punten. . Plots weer spanning in Portugese titelstrijd Benfica leek ongestoord af te stormen op zijn 38e landstitel, maar liet de voorbije weken toch wat van zijn pluimen. In de topper tegen Porto ging het onderuit en afgelopen zaterdag beet het ook in het zand bij middenmoter Chaves. Door die 0 op 6 is eerste achtervolger Porto op zes speeldagen van het einde genaderd tot op 4 punten.

clock 20:36 Hier is het uiteindelijk allemaal om te doen. vooraf, 20 uur 36. Hier is het uiteindelijk allemaal om te doen.

clock 20:33 vooraf, 20 uur 33. Inter zwalpend in eigen land. Voor Inter was de zege tegen Benfica een opsteker in een mindere periode. In de Serie A zit er al enkele weken zand in de Milanese machine met nederlagen tegen Bologna, Spezia, Juventus en Fiorentina. De laatste competitiezege dateert al van begin maart, thuis tegen Lecce. Sindsdien kon het in vijf wedstrijden maar één punt sprokkelen. Afgelopen zaterdag ging het ook thuis tegen promovendus Monza opnieuw onderuit. Inter is teruggezakt naar de vijfde plaats en grijpt zo voorlopig naast een CL-ticket. . Inter zwalpend in eigen land Voor Inter was de zege tegen Benfica een opsteker in een mindere periode. In de Serie A zit er al enkele weken zand in de Milanese machine met nederlagen tegen Bologna, Spezia, Juventus en Fiorentina.



clock 20:23 vooraf, 20 uur 23. Herhaalt de geschiedenis zich voor Benfica? Voor Benfica dreigt het Champions League-avontuur net als vorig seizoen te eindigen in de kwartfinales. Ook toen gingen de Portugezen in de heenwedstrijd thuis de boot in met een 1-3-nederlaag tegen Liverpool. De terugwedstrijd op Anfield leverde een doelpuntenfestival en een 3-3-gelijkspel op. Benfica staat nu al voor de zesde keer in zijn clubgeschiedenis in de kwartfinales van de Champions League. Nog nooit kon het doorstoten naar de halve finales. . Herhaalt de geschiedenis zich voor Benfica? Voor Benfica dreigt het Champions League-avontuur net als vorig seizoen te eindigen in de kwartfinales. Ook toen gingen de Portugezen in de heenwedstrijd thuis de boot in met een 1-3-nederlaag tegen Liverpool. De terugwedstrijd op Anfield leverde een doelpuntenfestival en een 3-3-gelijkspel op.

clock 20:18 Benfica kan weer rekenen op Otamendi, die geschorst was voor de heenwedstrijd. vooraf, 20 uur 18. Benfica kan weer rekenen op Otamendi, die geschorst was voor de heenwedstrijd.

clock 20:07 vooraf, 20 uur 07. Inter na 13 jaar opnieuw bij laatste vier? Inter lijkt zijn schaapjes al op het droge te hebben na de heenwedstrijd in Lissabon. Tegen een onherkenbaar zwak Benfica zorgden Barella en Lukaku, met een penaltygoal, voor een 0-2-overwinning. Inter staat zo bijzonder dicht bij een plek in de halve finales, voor het eerst sinds 2010. Toen won de Milanese topclub onder de vleugels van José Mourinho uiteindelijk ook de Beker met de Grote Oren. . Inter na 13 jaar opnieuw bij laatste vier? Inter lijkt zijn schaapjes al op het droge te hebben na de heenwedstrijd in Lissabon. Tegen een onherkenbaar zwak Benfica zorgden Barella en Lukaku, met een penaltygoal, voor een 0-2-overwinning.



