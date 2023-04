LIVE: Barella doet het wéér voor Inter, Aursnes brengt Benfica verrassend langszij

Hebben we weer een wedstrijd? Benfica komt zowaar op gelijke hoogte! Rafa Silva schildert een voorzet op het hoofd van Aursnes en die geeft Onana het nakijken. Toch even slikken voor Inter, de verdediging lag plots helemaal open.

eerste helft, minuut 38. Aursnes met de gelijkmaker! Hebben we weer een wedstrijd? Benfica komt zowaar op gelijke hoogte! Rafa Silva schildert een voorzet op het hoofd van Aursnes en die geeft Onana het nakijken. Toch even slikken voor Inter, de verdediging lag plots helemaal open. .

eerste helft, minuut 34. Chiquinho niet voorbij Onana. Benfica blijft het toch proberen. Grimaldo slingert een hoekschop de zestien in, de kopbal van Chiquinho landt in de handen van Onana. .

Onana eerste keer in actie. Benfica komt er voetballend niet door en mag het nu eens proberen op een vrije trap vanop zo'n 25 meter. Chiquinho krult de bal over de muur en dwingt Onana tot een eerste redding. . eerste helft, minuut 31.

eerste helft, minuut 26. Bastoni kan op een corner koppen aan de eerste paal, maar Ramos kan zijn poging opnieuw in hoekschop werken. Die levert geen nieuwe kans op, maar Inter zit nog steeds in een zetel. .

eerste helft, minuut 14. Barella opent de score! Barella doet het wéér voor Inter. Net als vorige week in Lissabon opent hij de score. Kappen naar zijn linker in de zestien en dan onhoudbaar hoog in doel knallen. Bij de eerste kans is het meteen raak voor Inter, Benfica heeft een mirakel nodig. .