Inter hoopt de Serie A achter zich te laten in Europa: "Nederlagen zijn al verleden tijd"

Simone Inzaghi heeft met Inter de halve finales van de Champions League binnen handbereik. De overwinning in Portugal was overigens hun enige zege in de laatste acht wedstrijden. In de Serie A loopt het voor geen meter.

"We moeten die wedstrijden tot het verleden laten behoren", zei de Italiaanse coach dinsdag op de persconferentie.

"De nederlagen zijn al verleden tijd, we moeten ons richten op woensdag. We weten wat voor team we tegenover ons hebben. Het wordt een heel belangrijke en moeilijke wedstrijd. Door het fysieke spel van Benfica zullen we goed in blok moeten spelen. Wij moeten goed zijn en hen minder gevaarlijk maken, want zij zijn een team dat veel creëert", zei Inzaghi.

Inter verloor zijn laatste drie thuiswedstrijden, waarbij het ook niet tot scoren kon komen. "De resultaten zijn niet goed, maar de prestaties zijn niet slecht. De situatie in de competitie is inderdaad niet hoe we gehoopt hadden", gaf Inzaghi toe.