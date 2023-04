Pep vertrouwt De Bruyne en Haaland om mogelijke comeback van Bayern snel de kop in te drukken

clock 19:45 vooraf, 19 uur 45. Choupo-Moting moet voor goals zorgen. Dat het anders moet vanavond, heeft Thomas Tuchel wel begrepen. De Duitse T1 kiest vanavond wel voor een echte diepe spits en gooit Choupo-Moting de wei op in de Allianz Arena. Upamecano wordt niet afgestraft voor zijn fouten in de heenwedstrijd en staat in de defensie, op de bank zit opnieuw (een brommende?) Sadio Mané. . Choupo-Moting moet voor goals zorgen Dat het anders moet vanavond, heeft Thomas Tuchel wel begrepen. De Duitse T1 kiest vanavond wel voor een echte diepe spits en gooit Choupo-Moting de wei op in de Allianz Arena.

Upamecano wordt niet afgestraft voor zijn fouten in de heenwedstrijd en staat in de defensie, op de bank zit opnieuw (een brommende?) Sadio Mané.

clock 19:45 De 11 van Bayern:. vooraf, 19 uur 45. De 11 van Bayern:

clock 19:35 vooraf, 19 uur 35. Ongewijzigd City. "Never change a winning team", denkt Pep Guardiola na de 3-0-zege uit de heenwedstrijd. Geen eenvoudige opdracht voor de Spaanse keuzeheer, die graag puzzelt en wijzigt. Maar zijn geloof in het team blijft overeind. Opnieuw drie torens achterin, Stones op het middenveld en Kevin De Bruyne en Haaland die Bayern München pijn moeten doen. . Ongewijzigd City "Never change a winning team", denkt Pep Guardiola na de 3-0-zege uit de heenwedstrijd. Geen eenvoudige opdracht voor de Spaanse keuzeheer, die graag puzzelt en wijzigt. Maar zijn geloof in het team blijft overeind.

Opnieuw drie torens achterin, Stones op het middenveld en Kevin De Bruyne en Haaland die Bayern München pijn moeten doen.

clock 19:35 Pep rekent opnieuw op De Bruyne en Haaland:. vooraf, 19 uur 35. Pep rekent opnieuw op De Bruyne en Haaland:

clock 19-04-2023 19-04-2023.

clock 20:35 vooraf, 20 uur 35. Ik ken de mentaliteit van Bayern. Die proef je overal en zit in hun huid. Ik weet dat ze er nog volop in geloven. . Pep Guardiola (coach Manchester City). Ik ken de mentaliteit van Bayern. Die proef je overal en zit in hun huid. Ik weet dat ze er nog volop in geloven. Pep Guardiola (coach Manchester City)

clock 20:35 vooraf, 20 uur 35.

clock 20:34 vooraf, 20 uur 34. Het verleden leert ons dat een dergelijke comeback mogelijk is. We weten waartoe we in staat zijn met het publiek achter ons. We zullen er alles aan doen om alsnog door te stoten. Benjamin Pavard (Bayern München). Het verleden leert ons dat een dergelijke comeback mogelijk is. We weten waartoe we in staat zijn met het publiek achter ons. We zullen er alles aan doen om alsnog door te stoten. Benjamin Pavard (Bayern München)

clock 20:32 vooraf, 20 uur 32. Bayern brandt kaarsje voor "wonder". Na de 3-0 in het Etihad Stadium staat Bayern München woensdagavond voor een loodzware opdracht tegen Manchester City. "Het gaat erom geloof te vinden en te hebben, maar geloven betekent niet dromen", klonk het filosofisch bij coach Thomas Tuchel op zijn persbabbel. "Wij moeten de vonk laten overspringen." "Als we beide helften winnen, dan kan het. Al zou het een wonder zijn als we het voor elkaar krijgen." . Bayern brandt kaarsje voor "wonder" Na de 3-0 in het Etihad Stadium staat Bayern München woensdagavond voor een loodzware opdracht tegen Manchester City. "Het gaat erom geloof te vinden en te hebben, maar geloven betekent niet dromen", klonk het filosofisch bij coach Thomas Tuchel op zijn persbabbel.

"Wij moeten de vonk laten overspringen." "Als we beide helften winnen, dan kan het. Al zou het een wonder zijn als we het voor elkaar krijgen."

clock 20:32 - Vooraf Vooraf, 20 uur 32

clock Opstelling FC Bayern München. Yann Sommer, João Cancelo, Benjamin Pavard, Matthijs de Ligt, Alphonso Davies, Kingsley Coman, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Leon Goretzka, Leroy Sané, Thomas Müller Opstelling FC Bayern München Yann Sommer, João Cancelo, Benjamin Pavard, Matthijs de Ligt, Alphonso Davies, Kingsley Coman, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Leon Goretzka, Leroy Sané, Thomas Müller

clock Opstelling Manchester City. Ederson, Manuel Akanji, Rúben Dias, Nathan Aké, Bernardo Silva, John Stones, Rodri, Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Ilkay Gündogan Opstelling Manchester City Ederson, Manuel Akanji, Rúben Dias, Nathan Aké, Bernardo Silva, John Stones, Rodri, Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Ilkay Gündogan