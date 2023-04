LIVE: Sané vergeet scherp Bayern München vroeg op voorsprong te zetten

Sané probeert Ederson te grazen te nemen in zijn korte hoek. Zijn vrije trap is rot van het effect, toch blijft de City-doelman overeind.

Sané test Ederson. Sané probeert Ederson te grazen te nemen in zijn korte hoek. Zijn vrije trap is rot van het effect, toch blijft de City-doelman overeind. . eerste helft, minuut 21.

Upamecano ontsnapt. De rode kaart bengelde al voor de neus van Upamecano. Toch mag de Franse verdediger op het veld blijven staan na zijn ingreep als laatste man op Haaland, want de Noorse spits stond buitenspel. . eerste helft, minuut 18.

eerste helft, minuut 17. Sané vergeet 1-0 te maken. Een sublieme pass van Musiala verdient een doelpunt... Dat lukt Sané niet. Hij plaatst de bal naast Ederson in de één-op-één, maar ook naast het doel. .

Eerste keer City. Een scherpe voorzet van Bernardo Silva wordt onderschept door Sommer. De doelman van Bayern let goed op, want Gundogan lag op de loer. . eerste helft, minuut 15.

eerste helft, minuut 11. Goretzka pakt uit met de betere worstelgreep op Stones. De Engelse verdediger vraagt geel, maar krijgt geen gehoor bij Turpin. Enkele seconden later krijgt Cancelo dat karton wel na een ingreep op Silva. .

eerste helft, minuut 11. Kingsley Coman zit goed in de partij. Hij loopt de zoden uit de grasmat op zijn rechterflank en gooit de bal voor de pot. Choupo-Moting rekt en strekt, maar kan er niet bij. Ook in een tweede poging vindt hij geen ploeggenoot. .

eerste helft, minuut 8. De Ligt velt De Bruyne. De Ligt gaat het kopduel aan met De Bruyne. De Nederlandse verdediger gebruikt iets te veel zijn arm, die hij in de rug van De Bruyne zet. De Rode Duivel moet even bekomen van de duw. .

eerste helft, minuut 4. Sommer pakt risico's in het uitvoetballen. Een fel opzittende Bernardo Silva hoopt op een foutje, maar zijn druk levert enkel een doeltrap op. .

eerste helft, minuut 2. De thuisploeg tikt het leer rond, Manchester City wacht geduldig af in het begin. .

eerste helft, minuut 1. Aftrap! Onder luid gejoel van de thuisaanhang brengt Bayern de bal aan het rollen. Stunt of niet? We komen het in de komende 90 minuten te weten. .