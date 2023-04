LIVE: Haaland mist strafschop, ook vurig Bayern werkt reuzenkansen niet af

rust, 21 uur 52. Vurige 1e helft eindigt op 0-0. Scheidsrechter Clément Turpin zucht. Hij mag eindelijk gaan rusten na een intense eerste helft in München. De thuisploeg gelooft in een comeback en zet hoog druk, maar ook City laat zich niet zomaar doen. Dat levert een pittige partij voetbal op waarin Upamecano ontsnapte aan rood, Haaland een lichte strafschop miste. Maar ook Bayern liet grote kansen – van onder meer Sané – liggen en kan niet tevreden zijn met de brilscore bij de koffie. .

Sané is vanavond de aanhouder. Voorlopig wint hij nog niet, want zijn schot zoeft voorbij de eerste paal.

Erling Haaland is het niet gewoon om elfmeters te missen. Dit was zijn derde misser. Klein bier tegenover de 33 pogingen die de Noor wél scoorde.

Goretzka kruipt in het hoofd van Haaland door een vuiltje in de zestien op te rapen wanneer de Noor klaar staat. Wanneer het fluitsignaal eindelijk klinkt, trapt de spits zijn poging over.

Ederson zijn linkerhand doet pijn. De Braziliaan doet zijn handschoen uit om even te voelen wat er aan de hand is. Een actie die de thuisfans maar matig kunnen smaken.

clock 29'

eerste helft, minuut 29. Bayern schreeuwt om penalty. Rodri zet zijn heup in een duel met Musiala. De jonge Duitser gaat neer in de zestien. "Een penalty? Dat is me wat licht", oordeelt Turpin. .