LIVE: Kanté laat cruciaal openingsdoelpunt onbegrijpelijk liggen, Rodrigo raakt de kruising

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Save van Coutois! Daar is hij weer. Onze nationale nummer 1 bewijst opnieuw zijn waarde voor Real Madrid. Cucurella staat opeens alleen met de bal aan de voet voor Courtois, maar de doelman vliegt als een bezetene naar het leer. De flankspeler van Chelsea legt nog aan, maar Courtois ligt al in de weg. . Save van Coutois! Daar is hij weer. Onze nationale nummer 1 bewijst opnieuw zijn waarde voor Real Madrid. Cucurella staat opeens alleen met de bal aan de voet voor Courtois, maar de doelman vliegt als een bezetene naar het leer. De flankspeler van Chelsea legt nog aan, maar Courtois ligt al in de weg.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Aux armes. Een fraai Frans duel. N'Golo Kanté is zijn immer bedrijvige zelve en zet zich goed door op de rechterflank. Daar treft hij zijn jonge landgenoot Camavinga. Eerst dwingt Kanté zijn jongere versie nog op zijn achterwerk, maar in tweede instantie kan het talent van Real de voorzet van Kanté met een ultieme tackle verhinderen. . Aux armes Een fraai Frans duel. N'Golo Kanté is zijn immer bedrijvige zelve en zet zich goed door op de rechterflank. Daar treft hij zijn jonge landgenoot Camavinga. Eerst dwingt Kanté zijn jongere versie nog op zijn achterwerk, maar in tweede instantie kan het talent van Real de voorzet van Kanté met een ultieme tackle verhinderen.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Modric vs. Kepa. Slag om slinger. Meteen na de kopkans van Gallagher, snuffelt ook Real Madrid aan de goal van zijn tegenstander. De doorgelopen Modric duikt de grote rechthoek in en schuift de bal - vanuit een scherpe hoek - naar de tweede paal, maar daar ligt Kepa op de loer. . Modric vs. Kepa Slag om slinger. Meteen na de kopkans van Gallagher, snuffelt ook Real Madrid aan de goal van zijn tegenstander. De doorgelopen Modric duikt de grote rechthoek in en schuift de bal - vanuit een scherpe hoek - naar de tweede paal, maar daar ligt Kepa op de loer.

clock 34' Gele kaart voor Marc Cucurella van Chelsea tijdens eerste helft, minuut 34 yellow card Marc Cucurella Chelsea

clock 32' No go Gallagher. Chelsea speelt even pingpong in de grote rechthoek van Real. Havertz kopt de bal door naar Cucurella, die op zijn beurt het leer naar Gallagher lobt. De 23-jarige middenvelder klimt net niet hoog genoeg en kopt de bal zo net over de kooi van Courtois. Toch zal deze kans niet gecatalogeerd worden: de vlag gaat de lucht in. Buitenspel. . eerste helft, minuut 32. offside No go Gallagher Chelsea speelt even pingpong in de grote rechthoek van Real. Havertz kopt de bal door naar Cucurella, die op zijn beurt het leer naar Gallagher lobt. De 23-jarige middenvelder klimt net niet hoog genoeg en kopt de bal zo net over de kooi van Courtois. Toch zal deze kans niet gecatalogeerd worden: de vlag gaat de lucht in. Buitenspel.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Thiago Sliva waant zich even een wijkagent. De Braziliaan hapt niet wanneer Vinicius met de bal aan de voet de box komt induiken. Vinicius ziet zijn tegenstander dan ook wijken en blijven wijken, en aarzelt zelf geen seconde. Hij krult het leer voorbij Silva, maar niet langs Kepa. De wingers van Real hebben al elk een streepje achter hun naam. . Thiago Sliva waant zich even een wijkagent. De Braziliaan hapt niet wanneer Vinicius met de bal aan de voet de box komt induiken. Vinicius ziet zijn tegenstander dan ook wijken en blijven wijken, en aarzelt zelf geen seconde. Hij krult het leer voorbij Silva, maar niet langs Kepa. De wingers van Real hebben al elk een streepje achter hun naam.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Een clash der stijlen. De fijnsnarige Havertz goochelt zich lichtvoetig voorbij Militao. De Braziliaanse beul haalt op zijn beurt de botte bijl boven en schopt zijn tegenstander een meter de lucht in. Het verdict kleurt geel. . Een clash der stijlen. De fijnsnarige Havertz goochelt zich lichtvoetig voorbij Militao. De Braziliaanse beul haalt op zijn beurt de botte bijl boven en schopt zijn tegenstander een meter de lucht in. Het verdict kleurt geel.

clock 21' Gele kaart voor Éder Militão van Real Madrid tijdens eerste helft, minuut 21 yellow card Éder Militão Real Madrid

clock 18' Raketje van Rodrigo. Enthousiasme en naïviteit liggen dicht bij elkaar in het voetbal, zeker als je tegen Real Madrid speelt. Chelsea is de voorbije minuten dan wel de betere ploeg, toch is het de Koninklijke die de grootste kans krijgt. Na een goede combinatie kan Rodrigo vanuit een scherpe hoek aanleggen. De Braziliaan twijfelt niet en knalt het leer loeihard tegen de kruising. Het metaal-geklingel schrikt Stamford Bridge even op. . eerste helft, minuut 18. shot on goalpost Raketje van Rodrigo Enthousiasme en naïviteit liggen dicht bij elkaar in het voetbal, zeker als je tegen Real Madrid speelt. Chelsea is de voorbije minuten dan wel de betere ploeg, toch is het de Koninklijke die de grootste kans krijgt. Na een goede combinatie kan Rodrigo vanuit een scherpe hoek aanleggen. De Braziliaan twijfelt niet en knalt het leer loeihard tegen de kruising. Het metaal-geklingel schrikt Stamford Bridge even op.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Real Madrid is even de kluts kwijt na het dreigement van Kanté. Het laat Chelsea - dat nu toch drang naar voren toont - aan de bal. Na een afwachtende beginfase laat de ploeg van Lampard fluks aanvalsspel zien. Kan het zijn enthousiasme ook met een doelpunt verzilveren? . Real Madrid is even de kluts kwijt na het dreigement van Kanté. Het laat Chelsea - dat nu toch drang naar voren toont - aan de bal. Na een afwachtende beginfase laat de ploeg van Lampard fluks aanvalsspel zien. Kan het zijn enthousiasme ook met een doelpunt verzilveren?

clock 14' eerste helft, minuut 14. Kanté kantjeboord. Als een donderslag bij heldere hemel ligt de openingstreffer opeens voor de voeten van N'Golo Kanté. Nadat Havertz een uitgemeten voorzet van James verkeerd raakt, kan Kanté naar doel blazen, maar de bedrijvige middenvelder kraakt zijn schot - vanop een vijftal meter - volledig. . Kanté kantjeboord Als een donderslag bij heldere hemel ligt de openingstreffer opeens voor de voeten van N'Golo Kanté. Nadat Havertz een uitgemeten voorzet van James verkeerd raakt, kan Kanté naar doel blazen, maar de bedrijvige middenvelder kraakt zijn schot - vanop een vijftal meter - volledig.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Viva Vinicius. Daar is het koningskoppel. Real Madrid geraakt een eerste keer door de muur van Chelsea heen. Niet toevallig is het Vinicius die het vuur aan de lont steekt. De Braziliaanse dribbelkont draait James tureluurs en mikt het leer naar zijn maatje Benzema in de grote rechthoek, maar die kan zijn kruin net niet tegen de bal zetten. Chelsea is gewaarschuwd. . Viva Vinicius Daar is het koningskoppel. Real Madrid geraakt een eerste keer door de muur van Chelsea heen. Niet toevallig is het Vinicius die het vuur aan de lont steekt. De Braziliaanse dribbelkont draait James tureluurs en mikt het leer naar zijn maatje Benzema in de grote rechthoek, maar die kan zijn kruin net niet tegen de bal zetten. Chelsea is gewaarschuwd.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Chelsea in egelstelling. Frank Lampard heeft met Kai Havertz maar één rasechte aanvaller in zijn elftal staan. Het is dan ook geen wonder dat Chelsea niet voor een hoog, maar wel voor een mediumblok kiest. Real Madrid heeft de bal, maar speelt die voorlopig vanachter rustig rond. Pitbulls als Kanté, Kovacic en Fernandez liggen op de loer. . Chelsea in egelstelling Frank Lampard heeft met Kai Havertz maar één rasechte aanvaller in zijn elftal staan. Het is dan ook geen wonder dat Chelsea niet voor een hoog, maar wel voor een mediumblok kiest. Real Madrid heeft de bal, maar speelt die voorlopig vanachter rustig rond. Pitbulls als Kanté, Kovacic en Fernandez liggen op de loer.