LIVE: Hij doet het weer! Courtois redt Real op slag van rust met nieuwe cruciale parade

clock 54' tweede helft, minuut 54. Opnieuw niet voor Kanté. Het wil maar niet lukken voor Chelsea. Kanté duikt opnieuw als een duiveltje uit een doosje op voor de kooi van Courtois. Na een flipperkastmoment kan de middenvelder aanleggen, maar deze keer spat het leer uiteen op de kousen van Militao. . Opnieuw niet voor Kanté Het wil maar niet lukken voor Chelsea. Kanté duikt opnieuw als een duiveltje uit een doosje op voor de kooi van Courtois. Na een flipperkastmoment kan de middenvelder aanleggen, maar deze keer spat het leer uiteen op de kousen van Militao.

clock 50' Gele kaart voor Reece James van Chelsea tijdens tweede helft, minuut 50 yellow card Reece James Chelsea

clock 50' tweede helft, minuut 50. Hard tegen onzacht. Een meer dan terechte gele kaart voor Reece James, die zo al zeker de halve finale zal moeten missen. De wingback van Chelsea komt te laat en gaat zo op de enkel van de vinnige Camavinga staan. . Hard tegen onzacht Een meer dan terechte gele kaart voor Reece James, die zo al zeker de halve finale zal moeten missen. De wingback van Chelsea komt te laat en gaat zo op de enkel van de vinnige Camavinga staan.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Voor de tweede helft haalt Ancelotti Antonio Rüdiger van stal. Net zoals Courtois keert de verdediger zo terug naar Stamford Bridge, waar hij vorig seizoen nog actief was. . Voor de tweede helft haalt Ancelotti Antonio Rüdiger van stal. Net zoals Courtois keert de verdediger zo terug naar Stamford Bridge, waar hij vorig seizoen nog actief was.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 22:04 rust, 22 uur 04. Vervanging bij Real Madrid, Antonio Rüdiger erin, David Alaba eruit wissel substitution out David Alaba substitution in Antonio Rüdiger

clock 21:58 rust, 21 uur 58. RUST: 0-0. Chelsea charmeerde in een aangename eerste helft. De ploeg van Frank Lampard toonde - ondanks weinig aanvallende spelers in de ploeg - heel wat drang naar voren. Echter zonder succes. In de beginfase miste Kanté onbegrijpelijk het openingsdoelpunt en op slag van rust verhinderde Courtois Chelsea opnieuw de weg. Real moet herbronnen in de rust én vooral zijn doelman op blote knietjes bedanken. . RUST: 0-0 Chelsea charmeerde in een aangename eerste helft. De ploeg van Frank Lampard toonde - ondanks weinig aanvallende spelers in de ploeg - heel wat drang naar voren. Echter zonder succes. In de beginfase miste Kanté onbegrijpelijk het openingsdoelpunt en op slag van rust verhinderde Courtois Chelsea opnieuw de weg. Real moet herbronnen in de rust én vooral zijn doelman op blote knietjes bedanken.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Save van Courtois! Daar is hij weer. Onze nationale nummer 1 bewijst opnieuw zijn waarde voor Real Madrid. Cucurella staat opeens alleen voor Courtois, maar de doelman vliegt als een bezetene naar het leer. De flankspeler van Chelsea legt nog aan, maar Courtois ligt al in de weg. Hij redt Real zo op slag van rust. Hij kust de badge van Real om het uitfluitende thuispubliek toch even lik op stuk te geven. . Save van Courtois! Daar is hij weer. Onze nationale nummer 1 bewijst opnieuw zijn waarde voor Real Madrid. Cucurella staat opeens alleen voor Courtois, maar de doelman vliegt als een bezetene naar het leer. De flankspeler van Chelsea legt nog aan, maar Courtois ligt al in de weg. Hij redt Real zo op slag van rust. Hij kust de badge van Real om het uitfluitende thuispubliek toch even lik op stuk te geven.

clock 45+1' Er komen 2 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 2 - extra time Er komen 2 minuten extra tijd bij.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Aux armes. Een fraai Frans duel. N'Golo Kanté is zijn immer bedrijvige zelve en zet zich goed door op de rechterflank. Daar treft hij zijn jonge landgenoot Camavinga. Eerst dwingt Kanté zijn jongere versie nog op zijn achterwerk, maar in tweede instantie kan het talent van Real de voorzet van Kanté met een ultieme tackle verhinderen. . Aux armes Een fraai Frans duel. N'Golo Kanté is zijn immer bedrijvige zelve en zet zich goed door op de rechterflank. Daar treft hij zijn jonge landgenoot Camavinga. Eerst dwingt Kanté zijn jongere versie nog op zijn achterwerk, maar in tweede instantie kan het talent van Real de voorzet van Kanté met een ultieme tackle verhinderen.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Wie breekt de ban in Londen?

clock 36' eerste helft, minuut 36. Modric vs. Kepa. Slag om slinger. Meteen na de kopkans van Gallagher, snuffelt ook Real Madrid aan de goal van zijn tegenstander. De doorgelopen Modric duikt de grote rechthoek in en schuift de bal - vanuit een scherpe hoek - naar de tweede paal, maar daar ligt Kepa op de loer. . Modric vs. Kepa Slag om slinger. Meteen na de kopkans van Gallagher, snuffelt ook Real Madrid aan de goal van zijn tegenstander. De doorgelopen Modric duikt de grote rechthoek in en schuift de bal - vanuit een scherpe hoek - naar de tweede paal, maar daar ligt Kepa op de loer.

clock 34' Gele kaart voor Marc Cucurella van Chelsea tijdens eerste helft, minuut 34 yellow card Marc Cucurella Chelsea

clock 32' No go Gallagher. Chelsea speelt even pingpong in de grote rechthoek van Real. Havertz kopt de bal door naar Cucurella, die op zijn beurt het leer naar Gallagher lobt. De 23-jarige middenvelder klimt net niet hoog genoeg en kopt de bal zo net over de kooi van Courtois. Toch zal deze kans niet gecatalogeerd worden: de vlag gaat de lucht in. Buitenspel. . eerste helft, minuut 32. offside No go Gallagher Chelsea speelt even pingpong in de grote rechthoek van Real. Havertz kopt de bal door naar Cucurella, die op zijn beurt het leer naar Gallagher lobt. De 23-jarige middenvelder klimt net niet hoog genoeg en kopt de bal zo net over de kooi van Courtois. Toch zal deze kans niet gecatalogeerd worden: de vlag gaat de lucht in. Buitenspel.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Thiago Sliva waant zich even een wijkagent. De Braziliaan hapt niet wanneer Vinicius met de bal aan de voet de box komt induiken. Vinicius ziet zijn tegenstander dan ook wijken en blijven wijken, en aarzelt zelf geen seconde. Hij krult het leer voorbij Silva, maar niet langs Kepa. De wingers van Real hebben al elk een streepje achter hun naam. . Thiago Sliva waant zich even een wijkagent. De Braziliaan hapt niet wanneer Vinicius met de bal aan de voet de box komt induiken. Vinicius ziet zijn tegenstander dan ook wijken en blijven wijken, en aarzelt zelf geen seconde. Hij krult het leer voorbij Silva, maar niet langs Kepa. De wingers van Real hebben al elk een streepje achter hun naam.

clock 28' eerste helft, minuut 28.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Een clash der stijlen. De fijnsnarige Havertz goochelt zich lichtvoetig voorbij Militao. De Braziliaanse beul haalt op zijn beurt de botte bijl boven en schopt zijn tegenstander een meter de lucht in. Het verdict kleurt geel. . Een clash der stijlen. De fijnsnarige Havertz goochelt zich lichtvoetig voorbij Militao. De Braziliaanse beul haalt op zijn beurt de botte bijl boven en schopt zijn tegenstander een meter de lucht in. Het verdict kleurt geel.

clock 21' Gele kaart voor Éder Militão van Real Madrid tijdens eerste helft, minuut 21 yellow card Éder Militão Real Madrid