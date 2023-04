LIVE (21 uur): Real heeft geen zin in geheimdoenerij: basiself 2,5 uur voor de aftrap al vrijgegeven

clock 20:03 vooraf, 20 uur 03. Ik ben dan wel 2 meter groot, maar kon toch snel naar beneden en bij de bal. Dat is één van mijn kwaliteiten. . Courtois over cruciale save in heenwedstrijd. Ik ben dan wel 2 meter groot, maar kon toch snel naar beneden en bij de bal. Dat is één van mijn kwaliteiten. Courtois over cruciale save in heenwedstrijd

Zo ging het in de heenwedstrijd: 2-0. Real Madrid was in de heenwedstrijd opnieuw op de afspraak in de Champions League door een zwalpend Chelsea met 2-0 te verslaan via doelpuntenmakers Karim Benzema en Marco Asensio. Thibaut Courtois voorkwam met een cruciale save de gelijkmaker. Lees hieronder het volledige verslag. . Zo ging het in de heenwedstrijd: 2-0 Real Madrid was in de heenwedstrijd opnieuw op de afspraak in de Champions League door een zwalpend Chelsea met 2-0 te verslaan via doelpuntenmakers Karim Benzema en Marco Asensio. Thibaut Courtois voorkwam met een cruciale save de gelijkmaker. Lees hieronder het volledige verslag.



Champions League Courtois helpt Real Madrid met cruciale save aan 2-0-zege tegen Chelsea

Geen verrassingen bij erg vroeg Real. Carlo Ancelotti heeft duidelijk geen zin in spelletjes, want 2,5 uur voor de match heeft Real Madrid al zijn startopstelling gepubliceerd. De coach van Real zal wellicht gedacht hebben dat er toch weinig geheimen zijn over zijn basisopstelling. We krijgen dan ook de verwachte elf, met Thibaut Courtois uiteraard tussen de palen en Eden Hazard op de bank. .



De coach van Real zal wellicht gedacht hebben dat er toch weinig geheimen zijn over zijn basisopstelling. We krijgen dan ook de verwachte elf, met Thibaut Courtois uiteraard tussen de palen en Eden Hazard op de bank.

Real opnieuw naar de halve finales? Na de 2-0 thuiszege van vorige week in Bernabeu staan Thibaut Courtois en Real Madrid met een been in de halve finales. Het zou voor de derde keer op een rij zijn dat de Koninklijke bij de laatste vier geraakt op het kampioenenbal. Vorig jaar stoomden ze door naar eindwinst, twee jaar geleden gingen ze er bij de laatste vier uit tegen Chelsea, dat uiteindelijk de Champions League zou winnen. Dat zijn vervlogen tijden voor de blauwhemden, die een regelrecht kwakkelseizoen beleven en sinds de terugkeer van Frank Lampard als coach 3 keer op een rij verloren. Vorige week mocht Chelsea zich na afloop gelukkig prijzen dat het bij 2-0 was gebleven. Zeker nadat ze meer dan een halfuur met een man minder hadden moeten afwerken na de uitsluiting van Ben Chilwell. Tot overmaat van ramp viel sterkhouder achterin Kalidou Koulibaly (ex-Genk) in dat duel uit met een hamstringblessure. Chelsea - Real Madrid begint om 21 uur. .

Het zou voor de derde keer op een rij zijn dat de Koninklijke bij de laatste vier geraakt op het kampioenenbal. Vorig jaar stoomden ze door naar eindwinst, twee jaar geleden gingen ze er bij de laatste vier uit tegen Chelsea, dat uiteindelijk de Champions League zou winnen.

Dat zijn vervlogen tijden voor de blauwhemden, die een regelrecht kwakkelseizoen beleven en sinds de terugkeer van Frank Lampard als coach 3 keer op een rij verloren.

Vorige week mocht Chelsea zich na afloop gelukkig prijzen dat het bij 2-0 was gebleven. Zeker nadat ze meer dan een halfuur met een man minder hadden moeten afwerken na de uitsluiting van Ben Chilwell.

Tot overmaat van ramp viel sterkhouder achterin Kalidou Koulibaly (ex-Genk) in dat duel uit met een hamstringblessure.

Chelsea - Real Madrid begint om 21 uur.

Opstelling Chelsea. Kepa Arrizabalaga, Reece James, Trevoh Chalobah, Thiago Silva, Wesley Fofana, Marc Cucurella, Conor Gallagher, N'Golo Kanté, Enzo Fernández, Mateo Kovacic, Kai Havertz

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Toni Kroos, Luka Modric, Rodrygo, Karim Benzema, Vinícius Júnior