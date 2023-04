Kan Chelsea Real Madrid nog iets maken in de Champions League?

clock 15:55

vooraf, 15 uur 55. Real opnieuw naar de halve finales? Na de 2-0 thuiszege van vorige week in Bernabeu staan Thibaut Courtois en Real Madrid met een been in de halve finales. Het zou voor de derde keer op een rij zijn dat de Koninklijke bij de laatste vier geraakt op het kampioenenbal. Vorig jaar stoomden ze door naar eindwinst, twee jaar geleden gingen ze er bij de laatste vier uit tegen Chelsea, dat uiteindelijk de Champions League zou winnen. Dat zijn vervlogen tijden voor de blauwhemden, die een regelrecht kwakkelseizoen beleven en sinds de terugkeer van Frank Lampard als coach 3 keer op een rij verloren. Vorige week mocht Chelsea zich na afloop gelukkig prijzen dat het bij 2-0 was gebleven. Zeker nadat ze meer dan een halfuur met een man minder hadden moeten afwerken na de uitsluiting van Ben Chilwell. Tot overmaat van ramp viel sterkhouder achterin Kalidou Koulibaly (ex-Genk) in dat duel uit met een hamstringblessure. Chelsea - Real Madrid begint om 21 uur. .