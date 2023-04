LIVE: Speelt Chelsea in Madrid de twijfels van zich af?

Fase per fase

Fase per fase

clock 18' eerste helft, minuut 18. Afzwaaier Valverde. Fernandez verliest de bal knullig aan Valverde. Die haalt meteen uit, maar zijn vizier staat nog niet goed afgesteld. . Afzwaaier Valverde Fernandez verliest de bal knullig aan Valverde. Die haalt meteen uit, maar zijn vizier staat nog niet goed afgesteld.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Wie breekt de ban in de Spaanse hoofdstad?

clock 16' eerste helft, minuut 16. Vini Jr. gaat gemakkelijk neer in de zestien na "contact" met Fofana in de zestien. Scheidsrechter Letexier zag goed dat er niets aan de hand was. . Vini Jr. gaat gemakkelijk neer in de zestien na "contact" met Fofana in de zestien. Scheidsrechter Letexier zag goed dat er niets aan de hand was.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Enzo Fernandez krijgt heel veel ruimte op het middenveld. De Argentijnse wereldkampioen profiteerde daar al één keer van, maar nu verstuurt hij een matige bal richting Felix. . Enzo Fernandez krijgt heel veel ruimte op het middenveld. De Argentijnse wereldkampioen profiteerde daar al één keer van, maar nu verstuurt hij een matige bal richting Felix.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Schotje Benzema. Daar is Real een eerste keer. Benzema zet een één-tweetje op met Vini Jr. in de zestien, maar het schot van de Franse goalgetter is niet geplaatst genoeg. . Schotje Benzema Daar is Real een eerste keer. Benzema zet een één-tweetje op met Vini Jr. in de zestien, maar het schot van de Franse goalgetter is niet geplaatst genoeg.

clock 11' eerste helft, minuut 11.

clock 10' eerste helft, minuut 10. De tien openingsminuten verveelden niet. Het gevaar komt voorlopig wel enkel van Chelsea, want in de buurt van Kepa kwam Real nog niet. . De tien openingsminuten verveelden niet. Het gevaar komt voorlopig wel enkel van Chelsea, want in de buurt van Kepa kwam Real nog niet.

clock 9' eerste helft, minuut 9. James mikt de vrije trap die volgt flauw over het doel van Courtois. Niet de beste poging van de linksepoot. . James mikt de vrije trap die volgt flauw over het doel van Courtois. Niet de beste poging van de linksepoot.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Camavinga in het boekje. De Real-middenvelders stapelen de balverliezen op. Fernandez stuurt Sterling diep, die Camavinga omspeelt en de Fransman zo een gele kaart aansmeert. . Camavinga in het boekje De Real-middenvelders stapelen de balverliezen op. Fernandez stuurt Sterling diep, die Camavinga omspeelt en de Fransman zo een gele kaart aansmeert.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Brazilianen Silva en Rodrigo vechten het uit in de lucht.

clock 7' Gele kaart voor Eduardo Camavinga van Real Madrid tijdens eerste helft, minuut 7 yellow card Eduardo Camavinga Real Madrid

clock 7' eerste helft, minuut 7.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Meteen geel voor Fofana. De Franse scheidsrechter laat er geen gras over groeien. Hij duwt zijn landgenoot Fofana meteen een geel karton onder diens neus na een tikje tegen Vini Jr.. . Meteen geel voor Fofana De Franse scheidsrechter laat er geen gras over groeien. Hij duwt zijn landgenoot Fofana meteen een geel karton onder diens neus na een tikje tegen Vini Jr..

clock 5' eerste helft, minuut 5. Chelsea countert niet scherp genoeg. Opnieuw verliest Real knullig de bal aan Kanté. Hij vergeet deze keer Sterling te lanceren en kiest opnieuw voor Felix, die een slechte voorzet verstuurt. . Chelsea countert niet scherp genoeg Opnieuw verliest Real knullig de bal aan Kanté. Hij vergeet deze keer Sterling te lanceren en kiest opnieuw voor Felix, die een slechte voorzet verstuurt.

clock 5' Gele kaart voor Wesley Fofana van Chelsea tijdens eerste helft, minuut 5 yellow card Wesley Fofana Chelsea

clock 4' eerste helft, minuut 4. Ancelotti is witheet van woede na de counter van de bezoekers. Wie nog niet wakker was bij de thuisploeg, is dat nu ongetwijfeld wel. . Ancelotti is witheet van woede na de counter van de bezoekers. Wie nog niet wakker was bij de thuisploeg, is dat nu ongetwijfeld wel.

clock 4' Courtois meteen goed plat. De eerste grote kans komt er na een snelle tegenstoot van Chelsea. Felix vertrekt vanop de eigen helft, maar is niet snel genoeg om Militao goed af te houden. Hij moet de fel uitwijken en daardoor heeft Courtois niet te veel moeite met het lage schot van de Atletico-huurling. . eerste helft, minuut 4. crucial save Courtois meteen goed plat De eerste grote kans komt er na een snelle tegenstoot van Chelsea. Felix vertrekt vanop de eigen helft, maar is niet snel genoeg om Militao goed af te houden. Hij moet de fel uitwijken en daardoor heeft Courtois niet te veel moeite met het lage schot van de Atletico-huurling.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Raheem Sterling heeft de wedstrijd op gang getrapt in de Spaanse hoofdstad. Krijgen we opnieuw spektakel tussen Real Madrid en Chelsea? . Aftrap! Raheem Sterling heeft de wedstrijd op gang getrapt in de Spaanse hoofdstad. Krijgen we opnieuw spektakel tussen Real Madrid en Chelsea?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen