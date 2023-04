LIVE: Karim Benzema duwt Real van dichtbij op voorsprong, Courtois brengt redding op Sterling

Fase per fase

clock 29' eerste helft, minuut 29. Na de 1-0 is er te veel afval in het spel van Chelsea geslopen. Zo verliest Fernandez vaker de bal en is Felix helemaal uit de wedstrijd verdwenen. Real ziet het graag gebeuren. . Na de 1-0 is er te veel afval in het spel van Chelsea geslopen. Zo verliest Fernandez vaker de bal en is Felix helemaal uit de wedstrijd verdwenen. Real ziet het graag gebeuren.

clock 28' eerste helft, minuut 28.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Silva houdt Chelsea in de match. Vini Jr. glijdt na een counter gemakkelijk voorbij Fofana, die niet durft in te grijpen. De Braziliaan stift het leer netjes over Kepa, maar op de lijn brengt Silva alsnog redding. . Silva houdt Chelsea in de match Vini Jr. glijdt na een counter gemakkelijk voorbij Fofana, die niet durft in te grijpen. De Braziliaan stift het leer netjes over Kepa, maar op de lijn brengt Silva alsnog redding.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Karim Benzema viert zijn openingstreffer.

clock 25' eerste helft, minuut 25.

clock 24' Fenomenale redding van Courtois. Het antwoord van Chelsea mag er zijn. James vindt Sterling voor doel, maar die raakt van dichtbij niet voorbij Courtois, die fantastisch redt. Met twee gebalde vuisten viert hij zijn redding. . eerste helft, minuut 24. crucial save Fenomenale redding van Courtois Het antwoord van Chelsea mag er zijn. James vindt Sterling voor doel, maar die raakt van dichtbij niet voorbij Courtois, die fantastisch redt. Met twee gebalde vuisten viert hij zijn redding.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Benzema opent de score. Veel gebeurde er nog niet, maar dat belet Real niet om toch de score te openen. Kepa brengt eerst nog goed redding op een tik van Vini Jr., maar Benzema is goed gevolgd en duwt van dichtbij gemakkelijk binnen. . Benzema opent de score Veel gebeurde er nog niet, maar dat belet Real niet om toch de score te openen. Kepa brengt eerst nog goed redding op een tik van Vini Jr., maar Benzema is goed gevolgd en duwt van dichtbij gemakkelijk binnen.

clock 21' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 21 door Karim Benzema van Real Madrid. 1, 0. goal Real Madrid Chelsea 31' 1 0

clock 18' eerste helft, minuut 18. Afzwaaier Valverde. Fernandez verliest de bal knullig aan Valverde. Die haalt meteen uit, maar zijn vizier staat nog niet goed afgesteld. . Afzwaaier Valverde Fernandez verliest de bal knullig aan Valverde. Die haalt meteen uit, maar zijn vizier staat nog niet goed afgesteld.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Wie breekt de ban in de Spaanse hoofdstad?

clock 16' eerste helft, minuut 16. Vini Jr. gaat gemakkelijk neer in de zestien na "contact" met Fofana in de zestien. Scheidsrechter Letexier zag goed dat er niets aan de hand was. . Vini Jr. gaat gemakkelijk neer in de zestien na "contact" met Fofana in de zestien. Scheidsrechter Letexier zag goed dat er niets aan de hand was.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Enzo Fernandez krijgt heel veel ruimte op het middenveld. De Argentijnse wereldkampioen profiteerde daar al één keer van, maar nu verstuurt hij een matige bal richting Felix. . Enzo Fernandez krijgt heel veel ruimte op het middenveld. De Argentijnse wereldkampioen profiteerde daar al één keer van, maar nu verstuurt hij een matige bal richting Felix.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Schotje Benzema. Daar is Real een eerste keer. Benzema zet een één-tweetje op met Vini Jr. in de zestien, maar het schot van de Franse goalgetter is niet geplaatst genoeg. . Schotje Benzema Daar is Real een eerste keer. Benzema zet een één-tweetje op met Vini Jr. in de zestien, maar het schot van de Franse goalgetter is niet geplaatst genoeg.

clock 11' eerste helft, minuut 11.

clock 10' eerste helft, minuut 10. De tien openingsminuten verveelden niet. Het gevaar komt voorlopig wel enkel van Chelsea, want in de buurt van Kepa kwam Real nog niet. . De tien openingsminuten verveelden niet. Het gevaar komt voorlopig wel enkel van Chelsea, want in de buurt van Kepa kwam Real nog niet.

clock 9' eerste helft, minuut 9. James mikt de vrije trap die volgt flauw over het doel van Courtois. Niet de beste poging van de linksepoot. . James mikt de vrije trap die volgt flauw over het doel van Courtois. Niet de beste poging van de linksepoot.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Camavinga in het boekje. De Real-middenvelders stapelen de balverliezen op. Fernandez stuurt Sterling diep, die Camavinga omspeelt en de Fransman zo een gele kaart aansmeert. . Camavinga in het boekje De Real-middenvelders stapelen de balverliezen op. Fernandez stuurt Sterling diep, die Camavinga omspeelt en de Fransman zo een gele kaart aansmeert.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Brazilianen Silva en Rodrigo vechten het uit in de lucht.

clock 7' Gele kaart voor Eduardo Camavinga van Real Madrid tijdens eerste helft, minuut 7 yellow card Eduardo Camavinga Real Madrid