Wervelend City - met Haaland wéér in hoofdrol - vloert Bayern, De Bruyne geblesseerd (?) naar de kant

clock 22:50

einde, 22 uur 50. Manchester City zet reuzenstap naar halve finale: 3-0. Game, set and match? Na een tweede helft waarin Erling Haaland opnieuw wervelde, lijkt de dubbele confrontatie met Bayern München al in een beslissende plooi gelegd. Na gestuntel van Upamecano bediende de Noor Silva voor de 2-0. Even later sloeg hij zelf nog eens toe. Het enige minpuntje bij een wervelend City: Kevin De Bruyne moest vroegtijdig naar de kant. .