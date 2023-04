Kevin De Bruyne en Erling Haaland staan in de basis voor kraker tegen Bayern München

clock 20:38 vooraf, 20 uur 38.

Al zes keer stond Kevin De Bruyne tegenover Bayern München met Wolfsburg en Werder Bremen. Daarin was hij goed voor 3 goals en 3 assists. Vooral de confrontatie in 2015 is een om in te kaderen voor de Belg. Daarin scoorde hij 2 goals en gaf hij een assist. Zijn prestatie werd later gezien als de reden waarom hij een toptransfer naar City versierde.

Pep Guardiola kijkt vandaag zijn oude werkgever in de ogen. In de zomer van 2013 neemt hij over van de succesvolle trainer Heynckens, die net de Champions League won met Bayern. Het doel van de Spanjaard, om die triomf te herhalen in München, lukte niet. Ook bij Manchester City verloopt de jacht naar de beker met de grote oren voorlopig moeizaam.

clock 20:11 Volgt Haaland het voorbeeld van voorganger Aguero? vooraf, 20 uur 11. Volgt Haaland het voorbeeld van voorganger Aguero?

Nooit eerder kwamen Manchester City en Bayern München elkaar tegen in de knock-outfase van de Champions League. Wel zaten beide ploegen al drie keer in dezelfde groep: in 2011, 2013 en 2014. Zowel Bayern en City wonnen 3 partijen.

Vier seizoenen lang droeg hij het hemelsblauwe shirt van City, vanavond staat hij in rood tenue tegenover zijn oude werkgever. Aalvlugge vleugelspeler Leroy Sané moet het een verdediging zonder snelle jongens lastig maken vandaag. Hij krijgt de hulp van Coman en Gnabry. Tuchel speelt dus zonder echte nummer 9.

Pep Guardiola rekent uiteraard op steunpilaren Kevin De Bruyne en Erling Haaland. Dit weekend was het duo nog goed voor een assist van de Belg, een "gewone" kopbalgoal en een wereldgoal van de Noor. Ook Grealish en Bernardo Silva moeten de spits van City optimaal bedienen tegen Bayern München.

De finale van 2021 spookt door het hoofd van Pep Guardiola wanneer hij Thomas Tuchel ziet. Toen was de Duitser trainer bij Chelsea, dat met het kleinste verschil won van Manchester City in Porto: 0-1. Zint de Spanjaard op wraak?

clock 19:40 vooraf, 19 uur 40. Guardiola en Tuchel blikken vooruit op topaffiche. Guardiola en Tuchel blikken vooruit op topaffiche

Bayern reist vandaag zonder spits Eric Maxim Choupo-Moting af naar Manchester. De 34-jarige spits sukkelt met een knieblessure. De Kameroener speelde zaterdag door kniepijn ook al niet mee in de 0-1-zege bij Freiburg. In maart miste hij 2 competitieduels door rugklachten. Choupo-Moting maakte dit seizoen 17 goals in 28 duels, in de vorige ronde was hij trefzeker in de return tegen PSG. Zonder de Kameroener lijkt de Senegalees Sadio Mané, vandaag 31, zeker van zijn plaats in de spits.



De Kameroener speelde zaterdag door kniepijn ook al niet mee in de 0-1-zege bij Freiburg. In maart miste hij 2 competitieduels door rugklachten.



Choupo-Moting maakte dit seizoen 17 goals in 28 duels, in de vorige ronde was hij trefzeker in de return tegen PSG.



Zonder de Kameroener lijkt de Senegalees Sadio Mané, vandaag 31, zeker van zijn plaats in de spits.

clock Opstelling Manchester City. Ederson, Manuel Akanji, Rúben Dias, Nathan Aké, Bernardo Silva, John Stones, Rodri, Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Ilkay Gündogan Opstelling Manchester City Ederson, Manuel Akanji, Rúben Dias, Nathan Aké, Bernardo Silva, John Stones, Rodri, Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Ilkay Gündogan

clock Opstelling FC Bayern München. Yann Sommer, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt, Alphonso Davies, Kingsley Coman, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Leroy Sané, Serge Gnabry Opstelling FC Bayern München Yann Sommer, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt, Alphonso Davies, Kingsley Coman, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Leroy Sané, Serge Gnabry