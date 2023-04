Bayern München mist prijsschutter Choupo-Moting in Manchester

clock 14:38

vooraf, 14 uur 38. Geen Choupo-Moting mee naar Manchester. Bayern reist vandaag zonder spits Eric Maxim Choupo-Moting af naar Manchester. De 34-jarige spits sukkelt met een knieblessure. De Kameroener speelde zaterdag door kniepijn ook al niet mee in de 0-1-zege bij Freiburg. In maart miste hij 2 competitieduels door rugklachten. Choupo-Moting maakte dit seizoen 17 goals in 28 duels, in de vorige ronde was hij trefzeker in de return tegen PSG. Zonder de Kameroener lijkt de Senegalees Sadio Mané, vandaag 31, zeker van zijn plaats in de spits. .