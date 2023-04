Benfica-Inter: Romelu Lukaku begint op de bank in Portugal

clock 20:35 vooraf, 20 uur 35.

clock 20:28 vooraf, 20 uur 28. 2e ontmoeting in CL. Benfica en Inter kwamen elkaar nog maar 1 keer eerder tegen in de Champions League (Europa Cup I). In 1965 speelden ze de finale van de belangrijkste voetbalbeker in San Siro, waar Inter voor de thuisaanhang met 1-0 won. . 2e ontmoeting in CL Benfica en Inter kwamen elkaar nog maar 1 keer eerder tegen in de Champions League (Europa Cup I). In 1965 speelden ze de finale van de belangrijkste voetbalbeker in San Siro, waar Inter voor de thuisaanhang met 1-0 won.

clock 20:06 Veel vs. weinig goals. Van de acht overgebleven deelnemers aan de Champions League scoorde Benfica het op één na meest (23). Enkel Napoli doet ietsje beter (25). Inter bengelt dan weer helemaal onderin het rijtje met amper 11 gemaakte goals. . vooraf, 20 uur 06. statistics Veel vs. weinig goals Van de acht overgebleven deelnemers aan de Champions League scoorde Benfica het op één na meest (23). Enkel Napoli doet ietsje beter (25). Inter bengelt dan weer helemaal onderin het rijtje met amper 11 gemaakte goals.

clock 20:04 Twee ex-winnaars. Benfica haalde in 1990 de finale van de Champions League. Sindsdien bereikte het 6x de kwartfinales, maar geen enkele keer schopten de Portugezen het tot in de halve finales. Voor Inter is het dan weer de eerste keer bij de laatste acht sinds 2010. Toen won het uiteindelijk de competitie onder leiding van José Mourinho. . vooraf, 20 uur 04. statistics Twee ex-winnaars Benfica haalde in 1990 de finale van de Champions League. Sindsdien bereikte het 6x de kwartfinales, maar geen enkele keer schopten de Portugezen het tot in de halve finales.

Voor Inter is het dan weer de eerste keer bij de laatste acht sinds 2010. Toen won het uiteindelijk de competitie onder leiding van José Mourinho.

clock 20:01 Benfica verloor dit seizoen nog niet in eigen huis in Europees verband. vooraf, 20 uur 01. Benfica verloor dit seizoen nog niet in eigen huis in Europees verband.

clock 19:59 vooraf, 19 uur 59. Lukaku zit op de bank! Geen Romelu Lukaku in de basiself van Simone Inzaghi. De Italiaan kiest voorin voor het duo Dzeko-Martinez. . Lukaku zit op de bank! Geen Romelu Lukaku in de basiself van Simone Inzaghi. De Italiaan kiest voorin voor het duo Dzeko-Martinez.

clock 19:37 vooraf, 19 uur 37. Dit Inter ligt toch op apegapen. Peter Vandenbempt in de CL-special van De Tribune. Dit Inter ligt toch op apegapen. Peter Vandenbempt in de CL-special van De Tribune

clock 19:32 vooraf, 19 uur 32. Tijd voor de kwartfinales! In Lissabon krijgt Benfica vanavond het Inter van Romelu Lukaku over de vloer. De Portugese topclub vloerde in de vorige ronde Club Brugge en is op papier misschien wel de favoriet in de confrontatie met de Italianen. . Tijd voor de kwartfinales! In Lissabon krijgt Benfica vanavond het Inter van Romelu Lukaku over de vloer. De Portugese topclub vloerde in de vorige ronde Club Brugge en is op papier misschien wel de favoriet in de confrontatie met de Italianen.

clock Opstelling Benfica. Odisseas Vlachodimos, Gilberto, António Silva, Morato, Álex Grimaldo, Rafa Silva, Florentino Luís, João Mário, Chiquinho, Fredrik Aursnes, Gonçalo Ramos Opstelling Benfica Odisseas Vlachodimos, Gilberto, António Silva, Morato, Álex Grimaldo, Rafa Silva, Florentino Luís, João Mário, Chiquinho, Fredrik Aursnes, Gonçalo Ramos

clock Opstelling Internazionale. André Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martínez, Edin Džeko Opstelling Internazionale André Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martínez, Edin Džeko