LIVE: Napoli legt AC Milan het vuur aan de schenen met vroege misser en verschroeiend schot

clock 22' eerste helft, minuut 22. Elk duel, elke tweede bal, elke interventie eindigt in het voordeel van Napoli. De bezoekers bouwen geduldiger op en zoeken naar dé kans op 0-1. Die hangt in de lucht in en rond San Siro.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Theo Hernandez probeert zijn ploeg uit de houdgreep van Napoli te voetballen. Zijn poging eindigt in een getelefoneerd balletje. Rui neemt de hoorn op en onderschept. De drukt zwelt weer aan.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Milan ondergaat de wet van de sterkste. Het thuispubliek wil zijn team een handje helpen en jouwt Napoli in balbezit uit.

clock 12' Vlam van Zielinski. Di Lorenzo wilde graag de bal in zijn voet, maar kan enkel met bewondering kijken naar de knal van Zielinksi. Maignan pakt die met een fotografenredding. Al blijft het een knappe redding op een verschroeiend schot. eerste helft, minuut 12.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Olivier Giroud kan net niet bij de bal.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Bennacer zoekt Giroud in de diepte. Zijn bal is net te hard op een kletsnatte grasmat – door de aanhoudende regen. De Fransman raakt niet bij het leer.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Gespot dicht bij de bank: Zlatan Ibrahimovic. De Zweed blaast, want hij ziet een fel begin van de partij. Zelf kan de spits vandaag geen rol van betekenis spelen op het veld.

clock 6' eerste helft, minuut 6. De Italiaanse clash begint vurig. Met een knap hakje zet Diaz zijn tegenstander Rui in de wind. De speler van Napoli revancheert zich met een stevige tik.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Napoli duwt door. Maignan warmt zijn vuisten op en duwt een kopbal in hoekschop. Een ingestudeerd nummertje komt via Rui tot bij Di Lorenzo. Hij kopt zijn poging naast.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Openingsgoal van de lijn gekeerd. Het had al 0-1 moeten staan. De verdediging van AC Milan staat te slapen, Kvaratschelia kan aan de tweede paal de bal simpelweg richting doel trappen. Zijn poging wordt alsnog van de lijn gekeerd.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 21:01 eerste helft, 21 uur 01. Aftrap! De balt rolt in San Siro. Welke Italiaanse ploeg zet een eerste stap richting halve finale?

clock 20:57 vooraf, 20 uur 57. Leao, die vorige wedstrijd tegen Napoli 2 keer scoorde, moet vandaag opnieuw schitteren.

clock 20:56 Geen gemaskerde Osimhen in de spits, wel een gemaskerde doelman bij Napoli:. vooraf, 20 uur 56. Geen gemaskerde Osimhen in de spits, wel een gemaskerde doelman bij Napoli:

clock 20:54 vooraf, 20 uur 54. Napoli voor het eerst in kwartfinale. Bij Napoli toch wat onwennigheid te bespeuren. De zuid-Italianen stonden nog nooit eerder in de clubgeschiedenis in de kwartfinales van het kampioenenbal.

clock 20:50 Milan heeft ervaring met Italiaanse CL-duels. Voor de vierde keer staat er een Italiaanse affiche op het menu in de knock-outfase van de Champions League. Ook de drie voorgaande keren was AC Milan erbij. Sterker nog: Milan won ook alle Italiaanse duels tegen Inter (in 2003 en 2005) en Juventus (in de finale in 2003). vooraf, 20 uur 50.

clock 20:32 vooraf, 20 uur 32. Vijf doelpunten tegen nul. Eintracht Frankfurt was duidelijk geen taaie klant voor Napoli in de 1/8e finales. Na 0-2 in Duitsland volgde een 3-0 in eigen huis en pakten de Italianen overtuigend hun ticket voor de kwartfinales. Bij AC Milan vielen minder goals. Tegen Tottenham kon de ploeg van Saelemaekers, De Ketelaere, Vranckx en Origi maar één keen scoren. Dat bleek na een brilscore in Londen genoeg voor de volgende ronde.

Bij AC Milan vielen minder goals. Tegen Tottenham kon de ploeg van Saelemaekers, De Ketelaere, Vranckx en Origi maar één keen scoren. Dat bleek na een brilscore in Londen genoeg voor de volgende ronde.

clock 20:23 vooraf, 20 uur 23. Onze prestatie in de competitie heeft ons een indicatie gegeven. We kunnen opnieuw winnen als we een geweldige wedstrijd spelen. En ook voorzichtig zijn, want Napoli straf elke fout af. Pioli, trainer AC Milan. Onze prestatie in de competitie heeft ons een indicatie gegeven. We kunnen opnieuw winnen als we een geweldige wedstrijd spelen. En ook voorzichtig zijn, want Napoli straf elke fout af. Pioli, trainer AC Milan