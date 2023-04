Geen Belgen aan de aftrap bij Milan, Napoli doet het zonder topschutter Osimhen

clock 19:58

vooraf, 19 uur 58. Napoli zonder spitsen Osimhen en Simeone. Victor Osimhen zal woensdag niet kunnen spelen in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League tegen AC Milan. Dat bevestigde Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis in de Italiaanse krant La Repubblica. Later liet ook spits Giovanni Simeone verstek gaan voor het duel tegen de Milanezen. Osimhen, ex-speler van Charleroi heeft een spierblessure, die hij opliep tijdens een interland met Nigeria. De aanvaller speelde sinds de recente interlandbreak niet meer voor de Napolitanen. In de eerste match zonder hem verloor de leider op 2 april met 0-4 van zijn tegenstander van woensdag, AC Milan. De vorige match afgelopen vrijdag won het wel van Lecce met 1-2. Clubvoorzitter Aurelio De Laurentiis hoopt dat zijn topspits zo snel mogelijk terug fit is voor de terugwedstrijd van 18 april. Osimhen is aan een fantastisch seizoen bezig bij Napoli. Hij scoorde dit seizoen al 25 keer in alle competities, waarvan geen enkele keer vanaf de penaltystip. Mede door de Nigeriaanse spits is Napoli de fiere leider in de Serie A. De mannen van Luciano Spalletti staan met nog negen speeldagen te gaan op kop van het klassement met 16 punten voorsprong op eerste achtervolger Lazio en 21 punten voorsprong op AS Roma en Jose Mourinho. De Argentijnse aanvaller Simeone, de natuurlijke vervanger van Osimhen, liep vrijdag tegen Lecce een dijbeenblessure op. Daardoor lijkt Giacomo Raspadori (23) de kandidaat om de aanval van Napoli aan te voeren. .