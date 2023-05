Wervelend Manchester City blaast Real helemaal weg, Kevin De Bruyne (met assist) naar finale

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. Manchester City naar de finale! Manchester City mag op 10 juni in Istanbul voor de tweede keer proberen om de Beker met de Grote Oren te winnen. Tegen Chelsea liep het twee jaar geleden finaal fout, tegen het Inter van Lukaku wacht De Bruyne en co een herkansing. De Engelse topclub was in de terugwedstrijd van de halve finales veel te sterk voor een machteloos Real Madrid, dat een 4-0-vernedering aangesmeerd kreeg. . Manchester City naar de finale! Manchester City mag op 10 juni in Istanbul voor de tweede keer proberen om de Beker met de Grote Oren te winnen. Tegen Chelsea liep het twee jaar geleden finaal fout, tegen het Inter van Lukaku wacht De Bruyne en co een herkansing. De Engelse topclub was in de terugwedstrijd van de halve finales veel te sterk voor een machteloos Real Madrid, dat een 4-0-vernedering aangesmeerd kreeg.

clock 90+4' tweede helft tweede helft, minuut 94 match afgelopen

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. Ook Alvarez pikt nog goaltje mee. De vernedering is compleet voor Real. Invallers Foden en Alvarez zetten de kers op de taart voor City. Foden brengt Alvarez met een knappe steekbal alleen voor Courtois en de Argentijn maakt het beheerst af. Courtois is woedend.

clock 90+1' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 91 door Julián Álvarez van Manchester City. 4, 0. goal Manchester City Real Madrid einde 4 0

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. Geel voor Grealish. Grealish loopt nog tegen een gele kaart aan, maar hij kan ermee lachen.

clock 90+1' Gele kaart voor Jack Grealish van Manchester City tijdens tweede helft, minuut 91 yellow card Jack Grealish Manchester City

clock 90' tweede helft, minuut 90. Ook Haaland krijgt nog een applauswissel. De Noor was een stuk meer aanwezig dan vorige week in Madrid, maar Courtois hield hem tot drie keer toe van een treffer. Hij wordt afgelost door Alvarez.

clock 89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij Manchester City, Julián Álvarez erin, Erling Haaland eruit wissel substitution out Erling Haaland substitution in Julián Álvarez

clock 84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Manchester City, Phil Foden erin, Kevin De Bruyne eruit wissel substitution out Kevin De Bruyne substitution in Phil Foden

clock 84' tweede helft, minuut 84. Applaus voor De Bruyne. De handen gaan op elkaar voor De Bruyne, die ook nog eens luid toegezongen wordt. Met twee assists was hij alweer bepalend voor City. Foden is zijn vervanger.

clock 83' tweede helft, minuut 83. Ceballos botst op Ederson. Ederson moet in het slot van deze wedstrijd zowaar nog eens in actie komen. Eerst blokt hij een poging van Benzema af en met een knappe reflex houdt hij ook de pas ingevallen Ceballos van de eerredder.

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Real Madrid, Lucas Vázquez erin, Dani Carvajal eruit wissel substitution out Dani Carvajal substitution in Lucas Vázquez

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Real Madrid, Dani Ceballos erin, Rodrygo eruit wissel substitution out Rodrygo substitution in Dani Ceballos

clock 79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Real Madrid, Aurélien Tchouaméni erin, Eduardo Camavinga eruit wissel substitution out Eduardo Camavinga substitution in Aurélien Tchouaméni

clock 79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Manchester City, Riyad Mahrez erin, Ilkay Gündogan eruit wissel substitution out Ilkay Gündogan substitution in Riyad Mahrez

clock 79' tweede helft, minuut 79. Feest in Manchester. De thuissupporters weten geen blijf met hun vreugde. Met hun rug naar het veld staan ze al springend te zingen in de tribunes. De ontlading is duidelijk groot, de feeststemming evenzeer.

clock 77' tweede helft, minuut 77. Boeken toe! Het is binnen voor City, ze mogen de reis naar Istanbul boeken. Een vrije trap van De Bruyne wordt door Militao ongelukkig in eigen doel gewerkt. Real was vanavond niet meer dan een figurant.

clock 76' Owngoal tijdens tweede helft, minuut 76 door Éder Militão van Manchester City. 3, 0. own goal Manchester City Real Madrid einde 3 0

clock 75' tweede helft, minuut 75. Geel voor Camavinga. Camavinga tikt Grealish aan en ook hij krijgt een gele kaart. Na een felle start is het allemaal toch wat minder geworden bij Real.