Pep Guardiola kent zijn eigen reputatie: "Wees gerust, ik ga niet 'overthinken' tegen Real"

vooraf, 15 uur 32. Geen Pep-experimenten te verwachten. Manchester City heeft sinds afgelopen weekend de landstitel min of meer in de knip, maar de jacht op een allereerste Champions League is nog altijd niet voltooid. In het verleden maakte Pep Guardiola in de eindfase wel eens vreemde bokkensprong en werd hij verraden door zijn eigen hersenspinsels. Maar op de persconferentie aan de vooravond van de match stelt de City-coach de fans gerust. "Wees gerust, jongens. Ik ga niet 'overthinken'. Je hoeft niets anders te verwachten dan dat we normaal doen." Geen 'Pep Special' dus tegen Real. Of strooit hij iedereen zand in de ogen? .