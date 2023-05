LIVE: Daar is dan toch de 1-0! De Bruyne bedient Bernardo Silva, die eindelijk Courtois klopt

clock 30' eerste helft, minuut 30.

clock 27' eerste helft, minuut 27. De aanvalsgolven van City blijven komen. Haaland haalt vanaf de rand van de zestien in de draai uit. Zijn schot gaat een eind naast, maar Real blijft alle kleuren van de regenboog zien. . De aanvalsgolven van City blijven komen. Haaland haalt vanaf de rand van de zestien in de draai uit. Zijn schot gaat een eind naast, maar Real blijft alle kleuren van de regenboog zien.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Bij Real staken ze even de hoofden bij elkaar na de openingsgoal. Er moet dringend iets gebeuren, want de Madrilenen worden van het kastje naar de muur gespeeld. . Bij Real staken ze even de hoofden bij elkaar na de openingsgoal. Er moet dringend iets gebeuren, want de Madrilenen worden van het kastje naar de muur gespeeld.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Bernardo Silva doet het voor City! Real begeeft dan toch onder de druk! Na een knappe combinatie steekt De Bruyne de bal door naar Bernardo Silva en oog in oog met Courtois maakt die het af met een onhoudbaar schot. . Bernardo Silva doet het voor City! Real begeeft dan toch onder de druk! Na een knappe combinatie steekt De Bruyne de bal door naar Bernardo Silva en oog in oog met Courtois maakt die het af met een onhoudbaar schot.

clock 23' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 23 door Bernardo Silva van Manchester City. 1, 0. goal Manchester City Real Madrid 32' 1 0

clock 21' Haaland wéér niet voorbij Courtois! Niet te geloven, opnieuw houdt Courtois Real overeind met een schitterende redding. Na een kort genomen hoekschop dropt De Bruyne de bal bij Akanji. Die vindt het hoofd van Haaland en de 1-0 lijkt in de maak, maar de Noor botst weer op een redding van Courtois. . eerste helft, minuut 21. crucial save Haaland wéér niet voorbij Courtois! Niet te geloven, opnieuw houdt Courtois Real overeind met een schitterende redding. Na een kort genomen hoekschop dropt De Bruyne de bal bij Akanji. Die vindt het hoofd van Haaland en de 1-0 lijkt in de maak, maar de Noor botst weer op een redding van Courtois.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Wanneer wordt Real wakker? De bezoekers komen voorlopig niet over de middellijn. Ederson staat in niemandsland. . Wanneer wordt Real wakker? De bezoekers komen voorlopig niet over de middellijn. Ederson staat in niemandsland.

clock 19' eerste helft, minuut 19. De Bruyne besluit naast. Vrije trap voor Manchester City en dat is een klusje voor De Bruyne. Hij probeert het in één keer, maar krult de bal naast. . De Bruyne besluit naast Vrije trap voor Manchester City en dat is een klusje voor De Bruyne. Hij probeert het in één keer, maar krult de bal naast.

clock 16' eerste helft, minuut 16. 78 procent balbezit voor Manchester City, het zijn hallucinante cijfers voor Real. Voor de bezoekers is het overleven, al doen ze dat voorlopig ook wel. . 78 procent balbezit voor Manchester City, het zijn hallucinante cijfers voor Real. Voor de bezoekers is het overleven, al doen ze dat voorlopig ook wel.

clock 13' Courtois voorkomt de 1-0. Real kraakt bijna onder de druk, maar Courtois is de reddende engel voor de Madrilenen! Grealish schildert een voorzet op het hoofd van Haaland, maar Courtois houdt de Noor met een schitterende reflex nog van een treffer. . eerste helft, minuut 13. crucial save Courtois voorkomt de 1-0 Real kraakt bijna onder de druk, maar Courtois is de reddende engel voor de Madrilenen! Grealish schildert een voorzet op het hoofd van Haaland, maar Courtois houdt de Noor met een schitterende reflex nog van een treffer.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Verre knal van Stones. De bal blijft vlot van voet naar voet gaan bij City. Uiteindelijk krijgt Stones centraal wat ruimte voor een verre knal. Net als Walker eerder kan hij zijn poging niet kadreren. . Verre knal van Stones De bal blijft vlot van voet naar voet gaan bij City. Uiteindelijk krijgt Stones centraal wat ruimte voor een verre knal. Net als Walker eerder kan hij zijn poging niet kadreren.

clock 10' eerste helft, minuut 10. De eerste tien minuten van deze terugwedstrijd was het éénrichtingsverkeer. Het ziet er niet naar uit dat dat snel zal veranderen. City is heer en meester. Het doet denken aan de openingsfase van de heenwedstrijd in Madrid. . De eerste tien minuten van deze terugwedstrijd was het éénrichtingsverkeer. Het ziet er niet naar uit dat dat snel zal veranderen. City is heer en meester. Het doet denken aan de openingsfase van de heenwedstrijd in Madrid.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Rodri mikt voorlangs. City blijft komen, Real heeft het lastig. Nu is het Rodri die zich in de kijker speelt met een actie in de zestien. Zijn gekruist schot gaat voorlangs. . Rodri mikt voorlangs City blijft komen, Real heeft het lastig. Nu is het Rodri die zich in de kijker speelt met een actie in de zestien. Zijn gekruist schot gaat voorlangs.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Haaland net niet. Real moet het spel ondergaan. De Bruyne trekt zich opnieuw op gang en steekt de bal diep naar Haaland. De Noorse spits gaat vlot voorbij Courtois, maar de hoek is dan te scherp om nog op doel te besluiten. Hij legt achteruit, maar daar is niemand. . Haaland net niet Real moet het spel ondergaan. De Bruyne trekt zich opnieuw op gang en steekt de bal diep naar Haaland. De Noorse spits gaat vlot voorbij Courtois, maar de hoek is dan te scherp om nog op doel te besluiten. Hij legt achteruit, maar daar is niemand.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Daar komt De Bruyne een eerste keer piepen. Hij snijdt de zestien in en zoekt het hoofd van Haaland, maar die laat zich aftroeven door Militao. Courtois kan de pal plukken. . Daar komt De Bruyne een eerste keer piepen. Hij snijdt de zestien in en zoekt het hoofd van Haaland, maar die laat zich aftroeven door Militao. Courtois kan de pal plukken.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Manchester City meteen dominant. Manchester City neemt meteen het initiatief. De thuisploeg eist het balbezit op en drukt Real achteruit. Walker zorgt voor een eerste doelpoging, maar zijn verre knal gaat hoog over. . Manchester City meteen dominant Manchester City neemt meteen het initiatief. De thuisploeg eist het balbezit op en drukt Real achteruit. Walker zorgt voor een eerste doelpoging, maar zijn verre knal gaat hoog over.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Hoogspanning in het Etihad Stadium. Scheidsrechter Szymon Marciniak fluit de terugwedstrijd tussen Manchester City en Real Madrid op gang. Wie stoot door naar de finale van de Champions League? . Aftrap Hoogspanning in het Etihad Stadium. Scheidsrechter Szymon Marciniak fluit de terugwedstrijd tussen Manchester City en Real Madrid op gang. Wie stoot door naar de finale van de Champions League?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:48 vooraf, 20 uur 48. Nog maar 1 trofee voor Real. In eigen land moest Real Madrid dit seizoen de titel aan aartsrivaal Barcelona laten. Begin deze maand kon de Koninklijke wel de Copa del Rey winnen, ten koste van Osasuna. Blijft het bij die troostprijs of mag Real na vanavond blijven dromen van een nieuwe triomf op het kampioenenbal? . Nog maar 1 trofee voor Real In eigen land moest Real Madrid dit seizoen de titel aan aartsrivaal Barcelona laten. Begin deze maand kon de Koninklijke wel de Copa del Rey winnen, ten koste van Osasuna. Blijft het bij die troostprijs of mag Real na vanavond blijven dromen van een nieuwe triomf op het kampioenenbal?