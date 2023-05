LIVE (21 uur): Trekt De Bruyne of Courtois naar Champions League-finale tegen Lukaku?

clock 20:48 vooraf, 20 uur 48. Nog maar 1 trofee voor Real. In eigen land moest Real Madrid dit seizoen de titel aan aartsrivaal Barcelona laten. Begin deze maand kon de Koninklijke wel de Copa del Rey winnen, ten koste van Osasuna. Blijft het bij die troostprijs of mag Real na vanavond blijven dromen van een nieuwe triomf op het kampioenenbal? . Nog maar 1 trofee voor Real In eigen land moest Real Madrid dit seizoen de titel aan aartsrivaal Barcelona laten. Begin deze maand kon de Koninklijke wel de Copa del Rey winnen, ten koste van Osasuna. Blijft het bij die troostprijs of mag Real na vanavond blijven dromen van een nieuwe triomf op het kampioenenbal?

clock 20:45 vooraf, 20 uur 45. Treble of trouble voor City? Manchester City ligt nog op koers voor de treble. De landstitel is binnen handsbereik. Met nog twee speeldagen te gaan én een wedstrijd minder gespeeld heeft het team van Pep Guardiola vier punten voorsprong op Arsenal in de Premier League. Op 3 juni speelt City ook nog de finale van de FA Cup tegen stadsgenoot United. Staat het een week later ook in de finale van de Champions League? . Treble of trouble voor City? Manchester City ligt nog op koers voor de treble. De landstitel is binnen handsbereik. Met nog twee speeldagen te gaan én een wedstrijd minder gespeeld heeft het team van Pep Guardiola vier punten voorsprong op Arsenal in de Premier League. Op 3 juni speelt City ook nog de finale van de FA Cup tegen stadsgenoot United. Staat het een week later ook in de finale van de Champions League?

clock 20:33 Treft De Bruyne opnieuw raak? vooraf, 20 uur 33. Treft De Bruyne opnieuw raak?

clock 20:31 vooraf, 20 uur 31. 3e finale voor Courtois of 2e voor De Bruyne? Thibaut Courtois kan voor de derde keer de Champions League-finale halen. Vorig seizoen was hij de grote held in de finale tegen Liverpool. Met enkele wereldreddingen loodste hij Real Madrid naar de Beker met de Grote Oren. Ook in 2014 stond Courtois al eens in de eindstrijd van het kampioenenbal. Toen beet hij met Atletico in het zand tegen stadsgenoot Real. Kevin De Bruyne stond twee jaar geleden voor het eerst in de finale van de Champions League. In een Engels onderonsje moest zijn Manchester City toen zijn meerdere erkennen in Chelsea. . 3e finale voor Courtois of 2e voor De Bruyne? Thibaut Courtois kan voor de derde keer de Champions League-finale halen. Vorig seizoen was hij de grote held in de finale tegen Liverpool. Met enkele wereldreddingen loodste hij Real Madrid naar de Beker met de Grote Oren. Ook in 2014 stond Courtois al eens in de eindstrijd van het kampioenenbal. Toen beet hij met Atletico in het zand tegen stadsgenoot Real.

clock 20:24 Pakt Vinicus ook vanavond uit? vooraf, 20 uur 24. Pakt Vinicus ook vanavond uit?

clock 20:21 Indrukwekkende thuisreputatie. 12 november 2022. Zolang is het al geleden dat Manchester City in eigen huis nog eens onderuitging, Brentford boekte toen een 1-2-competitiezege in het Etihad Stadium. Sindsdien is City over alle competities heen al 17 thuiswedstrijden ongeslagen, waarbij het bovendien slechts één keer gelijkspeelde. . vooraf, 20 uur 21. statistics Indrukwekkende thuisreputatie 12 november 2022. Zolang is het al geleden dat Manchester City in eigen huis nog eens onderuitging, Brentford boekte toen een 1-2-competitiezege in het Etihad Stadium. Sindsdien is City over alle competities heen al 17 thuiswedstrijden ongeslagen, waarbij het bovendien slechts één keer gelijkspeelde.

clock 20:14 vooraf, 20 uur 14. Manchester is Real goed gezind. In de knockout-fase van de Champions League is Real Madrid er al negen keer niet in geslaagd om de heenwedstrijd op eigen veld te winnen. Slechts twee keer kon het nadien alsnog doorstoten en telkens gebeurde dat in...Manchester. Niet tegen City weliswaar, maar tegen stadsgenoot United in 2000 en 2013. Een voorteken? . Manchester is Real goed gezind In de knockout-fase van de Champions League is Real Madrid er al negen keer niet in geslaagd om de heenwedstrijd op eigen veld te winnen. Slechts twee keer kon het nadien alsnog doorstoten en telkens gebeurde dat in...Manchester. Niet tegen City weliswaar, maar tegen stadsgenoot United in 2000 en 2013. Een voorteken?

clock 20:08 vooraf, 20 uur 08.

clock 20:07 vooraf, 20 uur 07. Derde keer, goede keer voor City? Manchester City staat voor de vierde keer in de halve finales van de Champions League en voor de derde keer treft het daarin Real Madrid. Bij de vorige twee ontmoetingen draaide dat niet goed uit voor City, zowel in 2016 als vorig seizoen (na een onwaarschijnlijke comeback) stootte boeman Real door naar de finale. Eén keer slaagde Manchester City er wél in om de eindstrijd te halen, toen het in 2021 PSG de weg versperde naar de finale. Daarin ging het vervolgens onderuit tegen Chelsea. . Derde keer, goede keer voor City? Manchester City staat voor de vierde keer in de halve finales van de Champions League en voor de derde keer treft het daarin Real Madrid. Bij de vorige twee ontmoetingen draaide dat niet goed uit voor City, zowel in 2016 als vorig seizoen (na een onwaarschijnlijke comeback) stootte boeman Real door naar de finale.



clock 20:01 vooraf, 20 uur 01.

clock 20:00 Indrukwekkende ontvangst voor Manchester City. vooraf, 20 uur . Indrukwekkende ontvangst voor Manchester City

clock 19:33 vooraf, 19 uur 33. Geen gekkigheid bij Guardiola. Guardiola heeft zich niet laten vangen aan "overthinken". De trainer van City kiest voor Ederson, Walker, Dias, Stones, Akanji, De Bruyne, Gündogan, Rodri, Haaland, Bernardo Silva en Grealish. . Geen gekkigheid bij Guardiola Guardiola heeft zich niet laten vangen aan "overthinken". De trainer van City kiest voor Ederson, Walker, Dias, Stones, Akanji, De Bruyne, Gündogan, Rodri, Haaland, Bernardo Silva en Grealish.

clock 18:55 vooraf, 18 uur 55. Dit zijn de beste twee teams van Europa, ik verwacht een spannende strijd. Carlo Ancelotti, Real Madrid. Dit zijn de beste twee teams van Europa, ik verwacht een spannende strijd. Carlo Ancelotti, Real Madrid

clock 18:47 Een wijziging ten opzichte van de heenwedstrijd: Militao komt Rüdiger vervangen. Voor de rest blijft Carlo Ancelotti het vertrouwen behouden in the usual suspects. vooraf, 18 uur 47. Een wijziging ten opzichte van de heenwedstrijd: Militao komt Rüdiger vervangen. Voor de rest blijft Carlo Ancelotti het vertrouwen behouden in the usual suspects.

clock 18:47 vooraf, 18 uur 47. Ancelotti: "Vol hoop en vertrouwen". Real Madrid-coach Carlo Ancelotti leeft met vertrouwen toe naar de terugwedstrijd. "Ik ben kalm, vol hoop en vol vertrouwen", klonk het bij de Italiaan op de persconferentie vooraf. Real won de Beker met de Grote Oren al 14 keer en is het dan ook aan zijn status verplicht om er woensdag alles aan te doen om door te stoten naar de finale. "De Champions League is iets heel speciaals voor ons", aldus Ancelotti. "Ze speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van Real Madrid." De heenwedstrijd in Bernabeu eindigde op 1-1, na een droge pegel van Kevin De Bruyne voor City. Het balbezit en de kansen waren voor de bezoekers uit Manchester, terwijl Real Madrid enkele keren gevaarlijk tegenprikte op de tegenaanval. Ancelotti verwacht in Engeland een gelijkaardig spelbeeld. "Ik denk niet dat de terugwedstrijd veel zal verschillen van de heenwedstrijd. Dit zijn de beste twee teams van Europa, ik verwacht een spannende strijd." . Ancelotti: "Vol hoop en vertrouwen" Real Madrid-coach Carlo Ancelotti leeft met vertrouwen toe naar de terugwedstrijd. "Ik ben kalm, vol hoop en vol vertrouwen", klonk het bij de Italiaan op de persconferentie vooraf.



clock 18:45 vooraf, 18 uur 45.

clock 06:49 vooraf, 06 uur 49. Vorig jaar won Real in halve finale. Real Madrid en Manchester City kwamen elkaar vorig jaar ook tegen in dezelfde fase. City won thuis met 4-3, maar in Madrid trokken Courtois en co. dat nog recht. Al stond het na 89 minuten gewoon nog 0-1 voor City door een goal van Mahrez. Maar Rodrygo knalde toen in 2 minuten 2 goals binnen, waarna Benzema het met een penalty afmaakte in minuut 95 in de eerste verlenging. Van een drama gesproken. Het was niet de eerste fameuze ommekeer van Real Madrid vorig jaar op weg naar de Beker met de Grote Oren. Ook in de terugmatch tegen PSG (1/8e) en tegen Chelsea (1/4e). City kon nog nooit de Champions League winnen, voor Real Madrid zou het de 15e eindzege zijn in de belangrijkste Europese beker. . Vorig jaar won Real in halve finale Real Madrid en Manchester City kwamen elkaar vorig jaar ook tegen in dezelfde fase. City won thuis met 4-3, maar in Madrid trokken Courtois en co. dat nog recht. Al stond het na 89 minuten gewoon nog 0-1 voor City door een goal van Mahrez.



clock 17-05-2023 17-05-2023.

clock 15:32 vooraf, 15 uur 32. Geen Pep-experimenten te verwachten. Manchester City heeft sinds afgelopen weekend de landstitel min of meer in de knip, maar de jacht op een allereerste Champions League is nog altijd niet voltooid. In het verleden maakte Pep Guardiola in de eindfase wel eens vreemde bokkensprongen en werd hij verraden door zijn eigen hersenspinsels. Maar op de persconferentie aan de vooravond van de match stelt de City-coach de fans gerust. "Wees gerust, jongens. Ik ga niet 'overthinken'. Je hoeft niets anders te verwachten dan dat we normaal doen." Geen 'Pep Special' dus tegen Real. Of strooit hij iedereen zand in de ogen? . Geen Pep-experimenten te verwachten Manchester City heeft sinds afgelopen weekend de landstitel min of meer in de knip, maar de jacht op een allereerste Champions League is nog altijd niet voltooid. In het verleden maakte Pep Guardiola in de eindfase wel eens vreemde bokkensprongen en werd hij verraden door zijn eigen hersenspinsels. Maar op de persconferentie aan de vooravond van de match stelt de City-coach de fans gerust.



clock 15:31 vooraf, 15 uur 31.

clock 15:30 vooraf, 15 uur 30. Kevin De Bruyne is fit, ja. Op Nathan Aké na is de volledige kern fit. Pep Guardiola (coach Manchester City). Kevin De Bruyne is fit, ja. Op Nathan Aké na is de volledige kern fit. Pep Guardiola (coach Manchester City)