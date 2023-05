Milan-coach Pioli houdt de moed erin: "We kunnen een geweldige wedstrijd spelen"

clock 19:15

vooraf, 19 uur 15. Pioli: "We willen winnen en ons plaatsen". AC Milan speelt morgen/dinsdag de terugwedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen stadsgenoot Inter. Ondanks de 0-2 nederlaag in de heenwedstrijd wil coach Stefano Pioli de strijdbijl nog niet begraven. "Het doel is om te winnen en om ons te plaatsen voor een finale die niemand had voorspeld." "Op dezelfde manier dat niemand dacht dat we zo ver zouden komen, denkt niemand nu dat we de finale kunnen bereiken", benadrukte de Italiaanse oefenmeester. "Ik daarentegen weet dat we een geweldige wedstrijd kunnen spelen, omdat ik mijn spelers goed ken. "De ogen van mijn spelers vertellen me dat ze zich tot in de puntjes willen voorbereiden op deze wedstrijd", vervolgde Pioli. "We beginnen met een achterstand, maar we weten dat we de kwaliteit hebben om dingen om te draaien. Inter is sterk, maar als wij een topprestatie neerzetten, kunnen we het team verslaan." .