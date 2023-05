LIVE: Onana en Maignan moeten uitpakken met geweldige saves om openingstreffer te voorkomen

clock 13' eerste helft, minuut 13. Barella krijgt van dichtbij ook een grote kans, Maignan redt met scherpe reflex. Uiteindelijk wordt de poging terecht afgevlagd voor buitenspel. . Barella krijgt van dichtbij ook een grote kans, Maignan redt met scherpe reflex. Uiteindelijk wordt de poging terecht afgevlagd voor buitenspel.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Diaz mist de kans van de hoop! De Rossoneri laten het moment om de halve finale terug aan te grijpen liggen. Tonali bereikt na uitstekend voorbereidend werk met een 45'er Brahim Diaz, maar de concurrent van De Ketalaere werkt te zacht af. Hij plaatst de bal op Onana, die de bal goed klemt.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Milan probeert een beetje aan te dringen en het loont! Een voorzet lijkt op het eerste zich slecht, maar waait over Onana naar Giroud, Darmian zit er goed tussen.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Nicolo Barella haalt ook eens de trekker over. Hij heeft tijd en ruimte, maar vuurt te hard af en dus ver over.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Na dreiging van Inter, vuurt Hernandez al meteen aan de overkant een poging af, de eerste dreiging van AC Milan is een feit. Het is alleszins snedig aan de wedstrijd begonnen. Op jacht naar meer...

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Turpin heeft de terugwedstrijd op gang gefloten. Kan AC Milan zich Houdini-gewijs nog voorbij stadsrivaal naar de finale van de Champions League loodsen?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:57 vooraf, 20 uur 57. De scheidsrechterlijke leiding ligt vanavond in de handen van de Franse topref Clement Turpin, die ook actief was op het voorbije WK in Qatar.

clock 20:55 vooraf, 20 uur 55. Op minder dan een halfuur is San Siro tot in de nok gevuld, een reuzegrote tifo ontrolt zich. Nu lijkt de sfeer wel op die van vorige week. De banner van de Champions League-bal wappert in de middencirkel, de hymne galmt voor een tweede week op rij in San Siro.

clock 20:40 vooraf, 20 uur 40. Opvallend: San Siro zit nog niet helemaal vol. In tegenstelling tot vorige week hangt er een beetje een gelaten sfeer. Het halfvolle stadion laat wel van zich horen wanneer de opwarmende Leão op het grote scherm verschijnt.

clock 20:36 Record: 5e Milanese derby in 1 seizoen. Alle competities samen gerekend wordt dit de vijfde ontmoeting tussen de Nerazzurri en de Rossoneri dit seizoen. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Milan won de eerste, de volgende 3 waren voor Inter. Als Inter vanavond wint, evenaart het zijn recordreeks van vier opeenvolgende overwinningen in de stadsderby in één seizoen. Dat was in 1973/1974. vooraf, 20 uur 36. statistics

clock 20:35 vooraf, 20 uur 35. We kunnen winnen, want ik weet hoe goed mijn ploeg is. Stefano Pioli, coach van AC Milan.

clock 20:33 vooraf, 20 uur 33. Vandaag is één van de belangrijkste wedstrijden in de geschiedenis van Internazionale. Simone Inzaghi, Inter-coach.

clock 20:30 De bus van de thuisploeg van vanavond in San Siro wordt ontvangen door de fans:. vooraf, 20 uur 30.

clock 20:03 Enkel Liverpool bereikte finale na ruime nederlaag in halve finales. Geen gunstige statistiek voor Milan. Nog maar één keer in de geschiedenis van de Champions League kon een ploeg toch strijden om de beker met de grote oren ondanks een nederlaag van minstens 2 doelpunten verschil in de heenwedstrijd van de halve finale. Liverpool klopte in 2019 toch onverhoopt FC Barcelona na een 3-0-uitnederlaag. Op Anfield werd het nog 4-0. vooraf, 20 uur 03. statistics

clock 19:44 vooraf, 19 uur 44. 0 op 3* wat Belgen betreft bij AC Milan. Ook Pioli rekent niet van bij het begin op een Rode Duivel vanavond. Vorige week stond Saelemaekers nog als enige aan de aftrap, vanavond voegt hij zich bij Origi en De Ketelaere op de bank. Ook die keuze werd verwacht, wel enkel als Rafael Leão terug zou zijn uit blessure. Leão is fit en speelt. En dat schept hoop voor de Rossoneri, want de laatste overwinning van Milan tegen Inter (van september vorig jaar) was met de Portugees in de basis. Hij scoorde toen zelfs twee keer. * Er spelen 4 Belgen bij AC Milan, maar in de Champions League staat Aster Vranckx niet op de spelerslijst.



* Er spelen 4 Belgen bij AC Milan, maar in de Champions League staat Aster Vranckx niet op de spelerslijst.

