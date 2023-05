LIVE: Lukaku bedient Lautaro, die Inter definitief naar Champions League-finale schiet!

Bijna nog meer glans aan die finaleplek. Lautaro Martinez ziet dat Maignan uit zijn doel staat en lijkt met zijn poging de bal over de Fransman te stiften. Maignan brengt redding!

tweede helft, minuut 78. Lautaro maakt het bijna helemaal af! Bijna nog meer glans aan die finaleplek. Lautaro Martinez ziet dat Maignan uit zijn doel staat en lijkt met zijn poging de bal over de Fransman te stiften. Maignan brengt redding! .

tweede helft, minuut 76. Saelemaekers en Origi ook op het veld. Dankbaar of niet: er mogen nog 2 Belgen op het veld! Saelemaekers en Origi voetballen nog een kwartiertje mee. .

tweede helft, minuut 74. Lukaku bedient Lautaro. Jawel! Het gouden duo schiet Internazionale naar de finale! Lukaku ontvangt de bal in de 16, wordt meteen belaagd, maar vindt met een passje opzij Lautaro Martinez. De spitsbroeder van Romelu knalt de bal in de korte hoek voorbij Maignan. San Siro stijgt ten hemel! .

tweede helft, minuut 71. Acerbi krijgt veel tijd, veel ruimte en stormt naar doel. Via een carambole belandt zijn schot in de handen van Onana. .

tweede helft, minuut 70. Wat een spits moet verdragen! Olivier Giroud zijn truitje is aan flarden gescheurd! Hij krijgt een nieuw exemplaar van zijn bank. .

tweede helft, minuut 69. Leão kan koppen! Maar de kopbal lijkt noch op een poging naar doel, noch op een pass voor de inlopende Messias. Vreemde beslissing van de Portugees. Hard koppen naar doel was misschien een betere keuze. .

clock 67'

tweede helft, minuut 67. De invalbeurt van Lukaku lijkt het signaal voor Leão om nog eens te tonen wat hij in zijn mars heeft. Al oogt zijn dribbelnummer niet vloeiend zoals hij het zelf in gedachten had. De voorzet wordt afgeblokt, geen gevaar. .