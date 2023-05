LIVE (21 u): Geen Belgen aan de aftrap, Dzeko krijgt voorkeur op Lukaku, Saelemaekers ruimt plaats voor Leao

clock 20:03 Enkel Liverpool bereikte finale na ruime nederlaag in halve finales. Geen gunstige statistiek voor Milan. Nog maar één keer in de geschiedenis van de Champions League kon een ploeg toch strijden om de beker met de grote oren ondanks een nederlaag van minstens 2 doelpunten verschil in de heenwedstrijd van de halve finale. Liverpool klopte in 2019 toch onverhoopt FC Barcelona na een 3-0-uitnederlaag. Op Anfield werd het nog 4-0. . vooraf, 20 uur 03. statistics Enkel Liverpool bereikte finale na ruime nederlaag in halve finales Geen gunstige statistiek voor Milan. Nog maar één keer in de geschiedenis van de Champions League kon een ploeg toch strijden om de beker met de grote oren ondanks een nederlaag van minstens 2 doelpunten verschil in de heenwedstrijd van de halve finale. Liverpool klopte in 2019 toch onverhoopt FC Barcelona na een 3-0-uitnederlaag. Op Anfield werd het nog 4-0.

0 op 3* wat Belgen betreft bij AC Milan. Ook Pioli rekent niet van bij het begin op een Rode Duivel vanavond. Vorige week stond Saelemaekers nog als enige aan de aftrap, vanavond voegt hij zich bij Origi en De Ketelaere op de bank. Ook die keuze werd verwacht, wel enkel als Rafael Leao terug zou zijn uit blessure. Leao is fit en speelt. En dat schept hoop voor de Rossoneri, want de laatste overwinning van Milan tegen Inter (van september vorig jaar) was met de Portugees in de basis. Hij scoorde toen zelfs twee keer. * Er spelen 4 Belgen bij AC Milan, maar in de Champions League staat Aster Vranckx niet op de spelerslijst.



* Er spelen 4 Belgen bij AC Milan, maar in de Champions League staat Aster Vranckx niet op de spelerslijst.

Geen Lukaku, wel Dzeko. De keuze voor Dzeko was wel verwacht, maar na de razende partij van Lukaku tegen Sassuolo afgelopen weekend, waarin hij twee keer scoorde, zouden we Inter-coach Inzaghi begrepen hebben mocht hij toch voor de Belg kiezen. Niet dus, Inzaghi houdt vast aan zijn succesrecept van vorige week. Met Dzeko in de voorhoede hoopt hij opnieuw op snel aanvallend succes.

Ook het truitje van Lukaku hangt klaar:

Spot de shirts van de Rode Duivels:

Saelemaekers, Origi en De Ketelaere vs. Lukaku. Milan kan beschikken over 3 Belgen: Saelemaekers, Origi en De Ketelaere. Vorige week begon enkel die eerste in de basis. Origi viel in, De Ketelaere bleef op de bank. Bij Inter viel Lukaku ook in. De topschutter aller tijden van de Rode Duivels groeit weer naar zijn beste vorm toe. Hij scoorde 10 dagen geleden op Roma en prikte er het voorbije weekend 2 tegen het net tegen Sassuolo. Bij zijn laatste 4 basisplaatsen voor Inter was Lukaku beslissend met een goal of assist.



Bij Inter viel Lukaku ook in. De topschutter aller tijden van de Rode Duivels groeit weer naar zijn beste vorm toe. Hij scoorde 10 dagen geleden op Roma en prikte er het voorbije weekend 2 tegen het net tegen Sassuolo. Bij zijn laatste 4 basisplaatsen voor Inter was Lukaku beslissend met een goal of assist.



Lukaku gaat op de best mogelijke manier de laatste maand in. Maar ik weet niet of hij 3 wedstrijden per week aankan... Inter-coach Simone Inzaghi

Leão lijkt klaar om te starten. In tegenstelling tot in de heenwedstrijd kunnen de Rossoneri dinsdag wellicht wel opnieuw beroep doen op sterspeler Rafael Leão. De Portugees lag in de lappenmand met een spierblessure maar raakt naar alle waarschijnlijkheid tijdig klaar voor de Milanese clash. "Het gaat beter met hem. Als de laatste training van vandaag goed verloopt, zal hij starten", aldus Pioli.



De Portugees lag in de lappenmand met een spierblessure maar raakt naar alle waarschijnlijkheid tijdig klaar voor de Milanese clash. "Het gaat beter met hem. Als de laatste training van vandaag goed verloopt, zal hij starten", aldus Pioli.





Het gaat beter met Leão. Als de laatste training van vandaag goed verloopt, zal hij starten. Stefano Pioli, coach Milan

Pioli: "We willen winnen en ons plaatsen". AC Milan speelt morgen/dinsdag de terugwedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen stadsgenoot Inter. Ondanks de 0-2 nederlaag in de heenwedstrijd wil coach Stefano Pioli de strijdbijl nog niet begraven. "Het doel is om te winnen en om ons te plaatsen voor een finale die niemand had voorspeld." "Op dezelfde manier dat niemand dacht dat we zo ver zouden komen, denkt niemand nu dat we de finale kunnen bereiken", benadrukte de Italiaanse oefenmeester. "Ik daarentegen weet dat we een geweldige wedstrijd kunnen spelen, omdat ik mijn spelers goed ken. "De ogen van mijn spelers vertellen me dat ze zich tot in de puntjes willen voorbereiden op deze wedstrijd", vervolgde Pioli. "We beginnen met een achterstand, maar we weten dat we de kwaliteit hebben om dingen om te draaien. Inter is sterk, maar als wij een topprestatie neerzetten, kunnen we het team verslaan."



"Op dezelfde manier dat niemand dacht dat we zo ver zouden komen, denkt niemand nu dat we de finale kunnen bereiken", benadrukte de Italiaanse oefenmeester. "Ik daarentegen weet dat we een geweldige wedstrijd kunnen spelen, omdat ik mijn spelers goed ken.



"De ogen van mijn spelers vertellen me dat ze zich tot in de puntjes willen voorbereiden op deze wedstrijd", vervolgde Pioli. "We beginnen met een achterstand, maar we weten dat we de kwaliteit hebben om dingen om te draaien. Inter is sterk, maar als wij een topprestatie neerzetten, kunnen we het team verslaan."

Opstelling Internazionale. André Onana, Denzel Dumfries, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Lautaro Martínez, Edin Džeko

Opstelling AC Milan. Mike Maignan, Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Sandro Tonali, Brahim Díaz, Rade Krunic, Junior Messias, Olivier Giroud, Rafael Leão