LIVE: Madrid ontploft! Vinicius vuurt Real met heerlijke goal op voorsprong

Fase per fase

clock 38' eerste helft, minuut 38. Via een tussenstapje, schrijven we. Dat tussenstapje luistert naar de naam Luka Modric. Weer hij, weer de heerser van de middenvelderij.

clock 36' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 36 door Vinícius Júnior van Real Madrid. 1, 0. goal Real Madrid Manchester City 39' 1 0

clock 35' eerste helft, minuut 35. Wie is de koning?! Vinicius zet de bekerhouder op voorsprong. En hoe! Camavinga snelt het veld over en vindt via een tussenstap de kleine Braziliaan. Die laat de bal voorbij zijn lichaam lopen en pegelt ongelooflijk hard de bal tegen de netten.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Af en toe lijkt City de inspiratie te verliezen, te wijten aan een stevig Spaans blok. Uitbreken gaat dan snel, maar ook aan de overkant staan ze op te letten.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Gundogan wordt uitgefloten, maar speelt verder. Ondertussen gooit Rodrygo naar zijn landgenoot Vini Jr., maar die is geen kopper. Hij springt, maar komt niet ver genoeg.

clock 30' Verzorging nodig. Duits beton tegen een Duits ventje, dat doet pijn. De verzorgers hebben hun werk met de middenvelder, toch even check of alle draden nog juist aangesloten zitten. Kleine flashback naar de knots die Rudiger ooit al uitdeelde aan De Bruyne. eerste helft, minuut 30. interruption

clock 30' eerste helft, minuut 30. Ref Dias laat iets te veel doorgaan, Gundogan wordt serieus tegen de grond ge-elleboogd door - u raadt het - Rudiger. Geen probleem vindt de ref, maar breekt dan toch de aanval van Real Madrid af wanneer de Duitser blijft liggen.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Ruben Dias redt! Rodri laat zich de kaas van het brood eten en Camavinga gaat zo de lijn af. Zijn voorzet is scherp en zo gevaarlijk, Benzema staat likkebaardend te wachten. Ruben Dias kan de bal voor zijn neus wegscheppen. De bal is vaak voor City, maar het grootste gevaar voorlopig is voor de thuisploeg.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Geen fout. City wil een penalty, maar Dias fluit niet en geeft balvoordeel. De fout op John Stones, die nu zelfs de zestien binnendringt, was sowieso buiten de rechthoek. Gundogan maakt gebruik van het voordeel om ver over te schieten.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Voor de eerste keer mag een Braziliaan de bal klemmen. Ederson komt goed uit op een diepe pass van Rodrygo, voor de neus van Benzema weggesnoept.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Courtois voor de vierde keer. Grealish gooit de bal van links voor doel en vindt de Noor. Hij kopt opnieuw te centraal, maar de druk van de Engelsen bouwt op.

clock 16' eerste helft, minuut 16. En nu Haaland! KDB speelt hem goed vrij, de Noor kan met zijn eerste schot Courtois niet echt bedreigen, te centraal. City omsingelt de koning.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Rodri vanop afstand! En opnieuw moet Courtois zijn handschoenen testen. Een nieuw afstandsschot, deze keer van Rodri, die kan dat. Rechtsonder voor onze landgenoot, maar hij is er goed bij.

clock 11' eerste helft, minuut 11. We vervallen toch wat in een schaakspel in Madrid. Real plooit helemaal terug bij Engels balbezit, en probeert uit te breken. Omgekeerd proberen de bezoekers de Koninklijke niet te laten ademen.

clock 8' Belg op Belg! Daar is de eerste keer Thibaut Courtois en het is op een schot van Kevin De Bruyne. Die krult de bal rond Alaba, maar plaatst te centraal. Eerste van vele? eerste helft, minuut 8. crucial save

clock 6' eerste helft, minuut 6. Gesloten match, mijn oor. Beide ploegen zijn hier om voetbal te spelen. Benzema kon zich bijna vrij werken tegenover Ederson, City steekt snel het veld over op zoek naar ruimte, maar geen kans voorlopig.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Rudiger te stevig. Rudiger zet de toon ook mee en werkt Haaland grofweg tegen de grond. Uitbrander van Dias.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Dertig seconden weg en meteen wat ruimte voor Madrid. Grealish maakt contact met Rodrygo om de actie eruit te halen. De Engelsman trekkebeent wat, iets langere scheenlappen hadden van pas gekomen.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen