LIVE (21u): Real Madrid lost al vroeg basiself, geen verrassingen bij City

clock 19:10

vooraf, 19 uur 10. Ancelotti: "We willen een complete prestatie leveren". Dinsdagavond spelen Real Madrid en Manchester City in Bernabeu hun heenwedstrijd in de halve finales van de Champions League. Carlo Ancelotti, de coach van de titelhouder, blikte daags voor de match vooruit naar de clash tussen beide topteams. "Morgen willen wij een complete prestatie leveren. We willen een klein voordeel afdwingen, met in het achterhoofd dat de beslissing in de terugwedstrijd zal vallen", zei de Italiaan. "We zullen op ons best moeten zijn. Het wordt een duel dat veel zal vragen van iedereen, maar dat kan je ook verwachten in een halve finale van zo'n competitie." Erling Haaland scoort aan de lopende band bij City. De Koninklijke zal de Noorse topspits aan banden moeten leggen. "Hij is een heel gevaarlijke speler, maar alleen over Haaland spreken betekent dat je het niet hebt over een heel compleet team, dat goed verdedigt, goed aanvalt en veel ideeën heeft. We willen niet alleen Haaland afstoppen, we willen een team afstoppen dat niet af te stoppen lijkt. Maar ik denk dat we kunnen winnen." .