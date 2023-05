Man-in-vorm Leão onzeker voor Champions League: "Woensdag hakken we knoop door"

vooraf, 17 uur 50. Rafa heeft iets unieks, maar we hebben nog spelers met andere kwaliteiten in onze selectie. Stefano Pioli over onzekere Leão.

vooraf, 17 uur 41. Milan-sterkhouder Leão hoogst onzeker. Bij AC Milan is sterkhouder Rafael Leão daags voor de halve finale van de Champions League nog steeds hoogst onzeker voor de clash tegen stadsgenoot Inter. De 23-jarige Portugees liep zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Lazio een verrekking in de adductoren van zijn rechterdij op en moest al na tien minuten naar de kant gehaald worden. Leão trainde ook dinsdag nog apart. De Portugees was dit seizoen met dertien goals en dertien assists (alle competities opgeteld) opnieuw erg belangrijk voor de Rossoneri. Er wordt dan ook alles aan gedaan om hem klaar te stomen. "Daarom hakken we pas woensdagvoormiddag de knoop door", bekende Milan-coach Stefano Pioli dinsdag tijdens het persmoment. "Alleen als hij zich 100% voelt en er klaar voor is, neem ik hem in de selectie op. Elke coach wil natuurlijk zijn best mogelijke ploeg opstellen. Rafa heeft iets unieks, maar we hebben spelers met andere kwaliteiten in onze selectie." .