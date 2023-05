LIVE: Origi vervangt Saelemaekers, kan hij wel het verschil maken voor Milan?

Fase per fase

Fase per fase

clock 64' Tonali treft de paal! Dichter is Milan nog niet bij een doelpunt geweest. Na een goede actie van Origi op links komt de bal bij Tonali. Die twijfelt niet en haalt hard uit: op de paal. . tweede helft, minuut 64. shot on goalpost Tonali treft de paal! Dichter is Milan nog niet bij een doelpunt geweest. Na een goede actie van Origi op links komt de bal bij Tonali. Die twijfelt niet en haalt hard uit: op de paal.

clock 63' tweede helft, minuut 63. Ook bij Inter wordt er gewisseld. De wedstrijd van Mchitarjan, de maker van de 0-2, zit erop. Brozovic mag nog een klein halfuur meevoetballen. . Ook bij Inter wordt er gewisseld. De wedstrijd van Mchitarjan, de maker van de 0-2, zit erop. Brozovic mag nog een klein halfuur meevoetballen.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Internazionale, Marcelo Brozovic erin, Henrikh Mkhitaryan eruit wissel substitution out Henrikh Mkhitaryan substitution in Marcelo Brozovic

clock 60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij AC Milan, Divock Origi erin, Alexis Saelemaekers eruit wissel substitution out Alexis Saelemaekers substitution in Divock Origi

clock 59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij AC Milan, Malick Thiaw erin, Simon Kjær eruit wissel substitution out Simon Kjær substitution in Malick Thiaw

clock 59' tweede helft, minuut 59. Origi mag invallen. We krijgen een tweede landgenoot in actie. Divock Origi staat aan de zijlijn klaar om in te vallen. Saelemaekers moet naar de kant. . Origi mag invallen We krijgen een tweede landgenoot in actie. Divock Origi staat aan de zijlijn klaar om in te vallen. Saelemaekers moet naar de kant.

clock 54' Redding Maignan. Bastoni mag zomaar oprukken met de bal aan de voet. Bijna profiteert Dzeko van die laksheid van de Rossoneri, maar Maignan steekt er nog een voet tussen. De 0-3 was bijna een feit. . tweede helft, minuut 54. crucial save Redding Maignan Bastoni mag zomaar oprukken met de bal aan de voet. Bijna profiteert Dzeko van die laksheid van de Rossoneri, maar Maignan steekt er nog een voet tussen. De 0-3 was bijna een feit.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Milan probeert. Daar is de volgende kans al voor Milan. Tonali stuurt Messias het straatje in en die stormt op het doel van Onana af. Opnieuw kan een Milan-speler zijn schot niet kadreren. Maar de thuisploeg brengt wel meer in de tweede helft. . Milan probeert Daar is de volgende kans al voor Milan. Tonali stuurt Messias het straatje in en die stormt op het doel van Onana af. Opnieuw kan een Milan-speler zijn schot niet kadreren. Maar de thuisploeg brengt wel meer in de tweede helft.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Milan is met goede bedoelingen uit de kleedkamer gekomen. Brahim Diaz krult het leer nu richting doel met zijn linker, maar zijn poging gaat maar net naast. . Milan is met goede bedoelingen uit de kleedkamer gekomen. Brahim Diaz krult het leer nu richting doel met zijn linker, maar zijn poging gaat maar net naast.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Lukaku warmt zich op. Krijgt hij straks nog wat speelminuten? Feit is wel dat Romelu Lukaku aan zijn opwarming begonnen is. . Lukaku warmt zich op Krijgt hij straks nog wat speelminuten? Feit is wel dat Romelu Lukaku aan zijn opwarming begonnen is.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 45' tweede helft, minuut 45. Start 2e helft. Na een kwartiertje rust zijn we er terug aan begonnen. Heeft Pioli de gevoelige snaren van zijn spelers geraakt of krijgen we een kopie van de eerste helft? Namelijk een dominantie van Inter. . Start 2e helft Na een kwartiertje rust zijn we er terug aan begonnen. Heeft Pioli de gevoelige snaren van zijn spelers geraakt of krijgen we een kopie van de eerste helft? Namelijk een dominantie van Inter.

clock 21:49 rust, 21 uur 49. Rust. De spelers van Inter trekken met een grote glimlach naar de kleedkamers. In de eerste elf minuten werd AC Milan van de sokken geblazen met doelpunten van Dzeko en Mchitarjan. De Rossoneri zetten daar niets tegenover, doelman Onana keek werkloos toe in de eerste helft. . Rust De spelers van Inter trekken met een grote glimlach naar de kleedkamers. In de eerste elf minuten werd AC Milan van de sokken geblazen met doelpunten van Dzeko en Mchitarjan. De Rossoneri zetten daar niets tegenover, doelman Onana keek werkloos toe in de eerste helft.

clock 45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

clock 45+1' Gele kaart voor Henrikh Mkhitaryan van Internazionale tijdens eerste helft, minuut 46 yellow card Henrikh Mkhitaryan Internazionale

clock 45+1' Gele kaart voor Rade Krunic van AC Milan tijdens eerste helft, minuut 46 yellow card Rade Krunic AC Milan

clock 45+1' Er komen 4 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 4 - extra time Er komen 4 minuten extra tijd bij.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Saelemaekers krijgt in een lichtduel nu een stevige tik van zijn naaste belager Dumfries. Ook onze landgenoot heeft het niet onder de markt tegen de bezoekers, al zit hij wel vol goede bedoelingen. . Saelemaekers krijgt in een lichtduel nu een stevige tik van zijn naaste belager Dumfries. Ook onze landgenoot heeft het niet onder de markt tegen de bezoekers, al zit hij wel vol goede bedoelingen.

clock 41' eerste helft, minuut 41.