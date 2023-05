LIVE (21u): Alexis Saelemaekers enige Belg aan de aftrap, Lukaku start op bank

clock 20:18 vooraf, 20 uur 18. Vorige CL-ontmoeting werd partij stilgelegd. Het is voor het eerst sinds 2005 dat AC Milan en Inter nog een keer tegenover elkaar stonden in de Champions League. In de terugwedstrijd draaide het toen wel in de soep. Inter-fans gooiden vuurpijlen op het veld en daarbij werd zelfs doelman Dida geraakt. De partij moest dan ook gestaakt worden. . Vorige CL-ontmoeting werd partij stilgelegd Het is voor het eerst sinds 2005 dat AC Milan en Inter nog een keer tegenover elkaar stonden in de Champions League. In de terugwedstrijd draaide het toen wel in de soep. Inter-fans gooiden vuurpijlen op het veld en daarbij werd zelfs doelman Dida geraakt. De partij moest dan ook gestaakt worden.

Het is de 236e keer dat beide Milanese ploegen tegenover elkaar staan. Inter won het vaakst, maar liefst 97 keer. AC Milan moet het met 69 overwinningen doen in de Derby della Madonnina.

Geen Leão bij Milan. Sterkhouder Rafael Leão is dan toch niet terug te vinden in de basiself. De 23-jarige geblesseerde Portugees zit zelfs niet op de bank. Charles De Ketelaere en Divock Origi vertoeven dan weer wel op de bank. Aster Vranckx staat niet op de Europese lijst zodat hij niet in actie kan komen op het Kampioenenbal.

Saelemaekers wordt zelfs de enige Belg tout court aan de aftrap. Romelu Lukaku krijgt, ondanks zijn prima vorm, geen basisplaats.

Eén Belg aan de aftrap bij AC Milan - en het is de verwachte naam. Alexis Saelemaekers start voor de thuisploeg.

Spitsen wel op tijd top bij Inter. Inter-coach Simone Inzaghi kan wél rekenen op fitte en vlot scorende spitsen voor de halve finale. "Eerder dit seizoen kwamen we moeilijk tot scoren en nu vinden onze spitsen allemaal vlotjes de weg naar doel", vertelt hij tijdens het persmoment. Zowel Lukaku als Lautaro Martinez hebben hun goede vorm net op tijd te pakken voor de wedstrijd(en) van het seizoen. "Dit is niet zomaar een derby, maar de moeder van alle derby's", aldus Inzaghi. "We weten wat deze derby betekent voor de club, de spelers en de tifosi, maar het zal morgen/woensdag niet beslist worden. Er zijn 180 minuten te spelen en dat moeten we met ons hart, maar ook met ons hoofd doen. De spelers moeten zich voor elkaar opofferen, zoals ze in de vorige rondes ook al deden."



Rafa heeft iets unieks, maar we hebben nog spelers met andere kwaliteiten in onze selectie. Stefano Pioli over onzekere Leão.

Milan-sterkhouder Leão hoogst onzeker. Bij AC Milan is sterkhouder Rafael Leão daags voor de halve finale van de Champions League nog steeds hoogst onzeker voor de clash tegen stadsgenoot Inter. De 23-jarige Portugees liep zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Lazio een verrekking in de adductoren van zijn rechterdij op en moest al na tien minuten naar de kant gehaald worden. Leão trainde ook dinsdag nog apart. De Portugees was dit seizoen met dertien goals en dertien assists (alle competities opgeteld) opnieuw erg belangrijk voor de Rossoneri. Er wordt dan ook alles aan gedaan om hem klaar te stomen. "Daarom hakken we pas woensdagvoormiddag de knoop door", bekende Milan-coach Stefano Pioli dinsdag tijdens het persmoment. "Alleen als hij zich 100% voelt en er klaar voor is, neem ik hem in de selectie op. Elke coach wil natuurlijk zijn best mogelijke ploeg opstellen. Rafa heeft iets unieks, maar we hebben spelers met andere kwaliteiten in onze selectie."



Opstelling AC Milan. Mike Maignan, Davide Calabria, Simon Kjær, Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Alexis Saelemaekers, Rade Krunic, Ismaël Bennacer, Sandro Tonali, Brahim Díaz, Olivier Giroud

Opstelling Internazionale. André Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Henrikh Mkhitaryan, Hakan Çalhanoglu, Nicolò Barella, Federico Dimarco, Lautaro Martínez, Edin Džeko